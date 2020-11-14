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Мы знаем сильные и слабые стороны сборной Казахстана - тренер сборной Албании

Матч Лиги наций пройдет 15 ноября.

Мы знаем сильные и слабые стороны сборной Казахстана - тренер сборной Албании
Фото: fshf.org
Новости спорта Футбол Сборные
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Главный тренер сборной Албании Эдоардо Рея прокомментировал предстоящий матч Лиги наций с командой Казахстана, сообщает ФСХФ.

– В товарищеском матче с Косовом (2:1) большинство футболистов показали себя крайне хорошо. Тяжело будет выбрать состав на игру с Казахстаном?

– Конечно, в этом плане есть определенные сложности, но я уже сделал свой выбор. К счастью, к нам присоединился Клаус Гьясула, а также восстановился от травмы Сокол Чикаллеши, который не играл в матче с Косовом. Я рад, что удалось вынести определенные выводы из матча с Косовом. Доволен не только результатом, но и выступлением некоторых игроков, в том числе и дебютантов, которые показали все то, чего я от них ожидал. Не секрет, что мы строим команду на будущее. Товарищеские матчи предназначены для того, чтобы пробовать новых игроков.

– До матча с Косовом ваша команда не могла забить в трех матчах кряду. Удастся ли вам прервать эту серию в игре с Казахстаном?

– В момент, когда мы подходим к чужим воротам, нужно всегда быть решительными. Тренер всегда готовит команду к матчу, и тот факт, что она создает моменты у вражеской штрафной, означает, что работа была проделана хорошо. Но, конечно, в этом есть своя доля невезения. Пусть у нас и было много таких моментов, но впредь нужно быть более внимательными в штрафной соперника, чтобы забивать голы и побеждать, а затем занять первое место в группе. Пусть прошедшие неудачи у ворот соперника окупятся в следующих двух матчах.

– Вас часто критикуют за то, что вы играете по схеме 3-5-2, а также частые замены и ротацию состава. Сыграют ли в матче с Казахстаном более опытные игроки?

– Изменить тактическую схему не так просто. Я начал свою работу в этом турнире с этой схемы, работал над ней, и результаты, которые мы имеем, в какой-то мере дают мне право принимать такие решения. Нельзя просто так менять схему перед каждым матчем. Я доверяю своим игрокам и уверен, что они могут показать свой максимум, играя по этой схеме. Ближайшие две игры очень важны для нас. После этого мы можем вновь посмотреть и подумать над другими вариантами. Иногда схема выбирается в зависимости от имеющихся игроков.

– Речь идет столько не о схеме, сколько о частой ротации состава: сначала играет Роши, затем Леняни, затем другие игроки...

– Обычно в моем распоряжении 20 игроков, и на каждую позицию у меня есть примерно по два игрока, но на поле будет играть лишь один из них. Игроки, которых я собрал здесь, все это время доказывали мне, что они играют не зря. Иногда мы получаем положительные результаты, иногда - не очень, но такие вещи случаются. Конечно, хотелось бы месяц назад победить Казахстан и Литву, но нам не удалось этого сделать. Теперь мы вынуждены доказывать это в двух оставшихся матчах. Я уже говорил, что нет легких соперников - они все организованные команды. Конечно, мы остаемся фаворитами группы. Игроки, получившие шанс, лучше подходили мне на тот момент. Отдельно хочу выделить матч с Казахстаном, о котором мы уже знаем чуть больше. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Надеюсь, мы выступим хорошо и возьмем три очка, и тогда у нас будет возможность поговорить об игре с Беларусью.

Матч пройдет 15 ноября в Албании.

 

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Метки:
Албания Сборная РК по футболу Лига наций

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