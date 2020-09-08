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"В концовке было видно". Хавбек сборной Беларуси назвал главную слабость Казахстана

И высказался о переломном моменте.

"В концовке было видно". Хавбек сборной Беларуси назвал главную слабость Казахстана
Евгений Яблонский. Фото: АБФФ
Новости спорта Футбол Сборные
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Полузащитник сборной Беларуси по футболу Евгений Яблонский прокомментировал победу над Казахстаном (2:1) в гостевом матче Лиги наций. Его слова приводит "Трибуна".

- Казахстан всегда хорошо с первых минут прессингует. В целом мы хорошо справились, хорошо отбирали мяч, хорошо подстраивались друг под друга, хорошо подбирали мячи. Наверное, вот это залог того, что мы взяли игру под свой контроль. Думаю, дальше мы выглядели лучше и в атаке, и в обороне.

В чем ключевой момент в переломе игры сборной? Опять же - мы давно не собирались, где-то связи были потеряны. Как ни крути, это большой срок. В целом мы понимали, как действовать, просто у нас немножко не получилось: мы легко теряли мячи, и из-за этого у нас не получилось в игре в атаке с Албанией.

В концовке было видно, что Казахстан уже устал.  А у нас получались хорошие контратаки. Я верил, что момент будет и мы обязательно его решим. В целом так и получилось.

- Месяц до игры с Грузией. В чем еще может прибавить сборная Беларуси для того, чтобы вот так же уверенно как в концовке матча с Казахстаном выглядеть?
- Времени мало до Грузии, но, думаю, сейчас тренерский штаб проанализирует наши два матча, и они нам укажут обязательно на ошибки. Все это время мы будем хорошо работать. Будем очень серьезно готовиться к этой игре.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь Лига наций

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