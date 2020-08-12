Боевые выезды и могильщики БАТЭ. Как соперничали казахстанские и белорусские клубы в еврокубках

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"Астана" по итогам жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2020/21 получила в соперники белорусский "Динамо-Брест". Это будет их пятая дуэль в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее между собой играли команды в ЛЧ и ЛЕ.
Впервые противостояние команд из Казахстана и Беларуси произошло в сезоне-2006/07. В первом квалификационном раунде Кубка Интертото карагандинский "Шахтер" встречался с "МТЗ-Рипо" из Минска. Соперники обменялись выездными победами. В Караганде белорусы выиграли с разгромным счетом 5:1, единственный гол у хозяев забил Нилтон Мендес.
На старте квалификации Лиги чемпионов-2013/14 карагандинцы встретились с БАТЭ. Сильнейший белорусский клуб, до этого несколько сезонов подряд выступавший в еврокубках, значился фаворитом в противостоянии с "Шахтером", но в итоге оказался без евроосени. В Борисове казахстанцы победили со счетом 1:0. Единственный гол забил Сергей Хижниченко.
В ответной встрече "Шахтер" также выиграл со счетом 1:0. Победу "горнякам" принес белорус с казахстанским гражданством Игорь Зенькович.
В сезоне-2016/17 БАТЭ встречался уже с "Астаной" на стадии раунда плей-офф Лиги Европы. В столице Казахстана хозяева благодаря голам Жуниора Кабананги и Азата Нургалиева выиграли 2:0.
В ответном матче, после гола хозяев в исполнении уроженца Карагандинской области Михаила Гордейчука, который потом выступал в "Тоболе", гостям удался камбэк. Отличились Неманья Максимович и Патрик Твумаси. Белорусы от поражения спаслись в конце игры, но по сумме двух матчей "Астана" выиграла 4:2. БАТЭ, впервые после неудачи с "Шахтером", вновь вылетел из еврокубков.
Следующее фиаско БАТЭ в еврокубках опять произошло после игр с казахстанским клубом. И могильщиком борисовчан снова стала "Астана". Команды встретились в раунде плей-офф Лиги Европы-2019/20.