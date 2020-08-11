Тренер "Динамо-Бреста" рассказал о сложностях с "Астаной" перед матчем Лиги чемпионов

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Главный тренер белорусского "Динамо-Бреста" Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, где в первом раунде его клубу попалась "Астана".
Победитель пары определится по итогам одного матча. Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.
По словам Ковальчука, его штабу нелегко изучить "Астану" из-за долгой паузы в чемпионате Казахстана.
"Сейчас чемпионат Казахстана не проводится, поэтому есть определенные сложности с изучением соперника. По слухам я знаю, что они играют товарищеские матчи. Все равно будет сложно добыть какую-то информацию.
Хорошо, что играем дома, но, к сожалению, без зрителей. Надеюсь, что на своем поле мы подойдем к полной боевой готовности. Противостояние состоит из одного матча, поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.
Мы готовимся к перенесенной игре чемпионата против "Слуцка", которая состоится 12 августа. Постараемся максимально собрать хоть какую-то информацию об "Астане". Понятно, что это чемпион Казахстана последних лет, квалифицированный соперник. Первоочередная задача - игра против "Слуцка", а потом будем готовиться к первому раунду ЛЧ", - сказал Ковальчук в интервью пресс-службе клуба.
Ранее главный тренер "Астаны" Михал Билекпрокомментировал попадание на "Динамо-Брест" в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил опасения об отсутствии игровой практики у футболистов.
Отметим, что во втором раунде победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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