Триллер в Нижнем и дубли Старченко. Несколько матчей "Барыса" в КХЛ, за которые стыдно даже Скабелке

Упущенная победа "Барыса"
над "Йокеритом"
(4:5 ОТ) в матче Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) с девятью забитыми шайбами, продолжила серию встреч в турнире, где казахстанский клуб не смог остановить невероятные камбэки соперников. Подробнее об играх, которые случались не только с Юрием Михайлисом
- в материале корреспондента Vesti.kz
.
Столичный клуб прервал серию из трех побед подряд, но проиграл в матче, где имел наивысшие шансы на успех. "Барыс" в третий раз в сезоне забросил четыре шайбы и снова не выиграл. Если матч с минским "Динамо" подопечные Михайлиса спасли, то в двух других упустили победу сами.
До проигрыша финской команде было поражение от московского "Динамо", где "Барыс" выиграл со счетом 4:2. За последние восемь минут казахстанская команда пропустила две шайбы, а в овертайме победа отошла к россиянам. Примерно также была упущена победа в домашнем матче с ЦСКА (1:2 Б).
С десяток похожих матчей можно найти и под руководством Андрея Скабелки
(ныне возглавляет "Локомотив"). Один из самых успешных тренеров "Барыса" в КХЛ не только обыгрывал фаворитов, но и терпел обидные неудачи. Не спас казахстанский клуб редкий дубль Дмитрия Шевченко
: "Барыс" выигрывал со счетом 3:0 у "Авангарда"
, но проиграл встречу в буллитной серии.
Те же 4:2 были в матче с "Нефтехимиком", но один проигранный третий период, и "Барыс" терпит еще одно необязательное поражение. Не помог даже дубль от Романа Старченко
. За 62 секунды российский клуб отыгрался, а в овертайме вырвал победу (4:5 ОТ).
А самым эпичным матч получился в Нижнем Новгороде. Подопечные Дэвида Немировски проигрывали 0:3 к 21-й минуте, а потом 2:4 к 44-й. Героем встречи мог стать все тот же Старченко, который оформил еще один дубль, но за минуту до финальной сирены Энди Миле сделал счет 5:5. В овертайме вторую шайбу в матче забил Эндрю Кейлоф и принес победу "Торпедо".
Сумасшедший камбэк, который убил "Барыс". Как команда Михайлиса развалилась в матче с "Йокеритом" в КХЛ
Добавим, что завтра, 23 октября, "Барыс" примет казанский "Ак Барс". Российский клуб, как и "Барыс", проиграл
прошедший матч.
Состав "Барыса" пополнился
еще одним защитником, а перед поражением в матче с "Йокеритом" Михайлис рассказал
о прогрессе голкипера Йони Ортио
.
"Будем разбираться". Тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Йокерита" в КХЛ
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне