Отличный календарь и суперскамейка. Почему "Актобе" - фаворит за чемпионство КПЛ-2022

Пятикратные чемпионы Казахстана из "Актобе" вновь стали угрозой и мощной силой для любого соперника в премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как "красно-белые" мгновенно завладели статусом главного фаворита за чемпионство КПЛ-2022.

На большой перерыв для проведения кубковых матчей "Актобе" ушел в качестве лидера чемпионата. 29 очков в 15 играх и отрыв в два пункта от ближайших преследователей из "Астаны" должны радовать главного тренера Андрея Карповича и всех преданных болельщиков "красно-белых".

После половины пути в групповом этапе Кубка Казахстана становится понятно, что актюбинцам этот турнир неинтересен. Лишь один набранный балл в трех матчах. Ни в одной из этих игр не принимал участия лидер команды Уго Видемон . Основной игрок атакующей линии Сердер Сердеров сыграл лишь 27 минут в первой встрече, а Стас Покатилов защищал ворота только в последней игре.

Это говорит о том, что "Актобе" делает максимальную ставку на чемпионат Казахстана - единственный турнир, в который команда Карповича будет вкладывать все свои ресурсы. В то же время у многих конкурентов идет не только борьба за Кубок, но и добавляются к этому выступления в еврокубках. Все это пока на руку "Актобе".

View this post on Instagram A post shared by FC AKTOBE | ФК АКТОБЕ (@fcaktobe_official) До конца сезона "Актобе" в рамках КПЛ осталось провести 11 матчей, семь из которых - домашние. С учетом того, как горячо местные болельщики поддерживают любимую команду, это огромное преимущество. В текущей кампании "Актобе" одержал на своем стадионе пять побед, лишь раз сыграл вничью (с "Шахтером" в начале апреля) и ни разу не уступил. Отсюда ни с чем уехали даже "Тобол" (2:1) и "Астана" (4:1).

Две встречи с "Астаной" (0:1 и 4:1) уже позади. Если говорить о больших вызовах, то до конца сезона команде Карповича нужно будет съездить на выезд в Костанай (15 октября) и в гости к "Ордабасы" (29 октября). Еще актюбинцев ждут домашние матчи с тем же "Ордабасы" (20 августа) и в последнем туре против "Кайрата" (6 ноября).

У конкурентов оставшийся календарь выглядит сложнее. "Астану" ждут пять домашних встреч при шести матчах на выезде. Причем столичные еще по разу сыграют с "Тоболом", "Ордабасы" и "Кайратом". Да и глубина скамейки может дать о себе знать, а вот в "Актобе" с ротацией проблем нет никаких.

В обойме у Карповича практически на каждой позиции есть по два игрока. И это не просто игроки, а те, кому по силам создавать разницу на поле. Более того, клуб подписал Бауыржана Байтану - одного из самых результативных игроков КПЛ-2022, который во всех турнирах этого сезона забил три мяча и оформил девять ассистов.

Байтана в "Актобе" - лучший трансфер лета в КПЛ?

И без того укомплектованный состав "пентакампеонов" теперь выглядит еще более устрашающим. А ведь еще была информация о переходе лучшего бомбардира чемпионата из "Атырау" Андрии Филиповича , однако "нефтяники" уже опровергли эту новость. Случись и этот трансфер, и тогда составу "Актобе" точно не было бы равных в Казахстане.

Актюбинские фанаты уже заждались чемпионства своей команды, ведь последнее датировано аж 2013 годом. После этого была мощная серия от "Астаны", а затем триумфальные сезоны "Кайрата" и "Тобола". Если Карповичу удастся сохранить боевой дух команды и атмосферу в раздевалке, то остановить этот коллектив будет очень трудно. В клубе много игроков, вагон сил, и вся эта энергия будет направлена на заключительные 11 туров КПЛ, семь из которых, повторимся, домашние.

Ранее новичок клуба Байтана прокомментировал свой переход в стан "Актобе".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022" Группа A № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 3 3 0 0 8-4 9 2 Ордабасы 3 2 0 1 6-3 6 3 Атырау 3 1 0 2 4-7 3 4 Аксу Ак 3 0 0 3 2-6 0 Группа B № Участник И В Н П М О 1 Кайсар 3 3 0 0 5-2 9 2 Акжайык 3 2 0 1 4-2 6 3 Кызыл-Жар 3 0 1 2 2-4 1 4 Каспий 3 0 1 2 3-6 1 Группа C № Участник И В Н П М О 1 Тараз 3 2 1 0 10-3 7 2 Мактаарал 3 2 0 1 9-7 6 3 Тобол 3 1 0 2 4-11 3 4 Актобе 3 0 1 2 3-5 1 Группа D № Участник И В Н П М О 1 Астана 3 1 2 0 6-3 5 2 Шахтер 3 1 1 1 6-5 4 3 Туран 3 1 1 1 4-5 4 4 Жетысу 3 0 2 1 0-3 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

