Отличный календарь и суперскамейка. Почему "Актобе" - фаворит за чемпионство КПЛ-2022

Пятикратные чемпионы Казахстана из "Актобе" вновь стали угрозой и мощной силой для любого соперника в премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как "красно-белые" мгновенно завладели статусом главного фаворита за чемпионство КПЛ-2022.
На большой перерыв для проведения кубковых матчей "Актобе" ушел в качестве лидера чемпионата. 29 очков в 15 играх и отрыв в два пункта от ближайших преследователей из "Астаны" должны радовать главного тренера Андрея Карповича и всех преданных болельщиков "красно-белых".
После половины пути в групповом этапе Кубка Казахстана становится понятно, что актюбинцам этот турнир неинтересен. Лишь один набранный балл в трех матчах. Ни в одной из этих игр не принимал участия лидер команды Уго Видемон. Основной игрок атакующей линии Сердер Сердеров сыграл лишь 27 минут в первой встрече, а Стас Покатилов защищал ворота только в последней игре.
Это говорит о том, что "Актобе" делает максимальную ставку на чемпионат Казахстана - единственный турнир, в который команда Карповича будет вкладывать все свои ресурсы. В то же время у многих конкурентов идет не только борьба за Кубок, но и добавляются к этому выступления в еврокубках. Все это пока на руку "Актобе".
До конца сезона "Актобе" в рамках КПЛ осталось провести 11 матчей, семь из которых - домашние. С учетом того, как горячо местные болельщики поддерживают любимую команду, это огромное преимущество. В текущей кампании "Актобе" одержал на своем стадионе пять побед, лишь раз сыграл вничью (с "Шахтером" в начале апреля) и ни разу не уступил. Отсюда ни с чем уехали даже "Тобол" (2:1) и "Астана" (4:1).
Две встречи с "Астаной" (0:1 и 4:1) уже позади. Если говорить о больших вызовах, то до конца сезона команде Карповича нужно будет съездить на выезд в Костанай (15 октября) и в гости к "Ордабасы" (29 октября). Еще актюбинцев ждут домашние матчи с тем же "Ордабасы" (20 августа) и в последнем туре против "Кайрата" (6 ноября).
У конкурентов оставшийся календарь выглядит сложнее. "Астану" ждут пять домашних встреч при шести матчах на выезде. Причем столичные еще по разу сыграют с "Тоболом", "Ордабасы" и "Кайратом". Да и глубина скамейки может дать о себе знать, а вот в "Актобе" с ротацией проблем нет никаких.
В обойме у Карповича практически на каждой позиции есть по два игрока. И это не просто игроки, а те, кому по силам создавать разницу на поле. Более того, клуб подписал Бауыржана Байтану - одного из самых результативных игроков КПЛ-2022, который во всех турнирах этого сезона забил три мяча и оформил девять ассистов.
Байтана в "Актобе" - лучший трансфер лета в КПЛ?
И без того укомплектованный состав "пентакампеонов" теперь выглядит еще более устрашающим. А ведь еще была информация о переходе лучшего бомбардира чемпионата из "Атырау" - Андрии Филиповича, однако "нефтяники" уже опровергли эту новость. Случись и этот трансфер, и тогда составу "Актобе" точно не было бы равных в Казахстане.
Актюбинские фанаты уже заждались чемпионства своей команды, ведь последнее датировано аж 2013 годом. После этого была мощная серия от "Астаны", а затем триумфальные сезоны "Кайрата" и "Тобола". Если Карповичу удастся сохранить боевой дух команды и атмосферу в раздевалке, то остановить этот коллектив будет очень трудно. В клубе много игроков, вагон сил, и вся эта энергия будет направлена на заключительные 11 туров КПЛ, семь из которых, повторимся, домашние.
Ранее новичок клуба Байтана прокомментировал свой переход в стан "Актобе".
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