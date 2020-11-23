Острая борьба за медали и попытка остаться в премьер-лиге. Превью к 20-му туру КПЛ-2020

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20-й тур КПЛ-2020, намеченный на 24 ноября, может решить судьбу серебряных медалей и окончательно убить интригу в определении неудачника сезона. Матчи премьер-лиги пройдут в крайне экстремальных погодных условиях, которые наблюдаются в Алматы и Талгаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб ведет отчаянную борьбу за серебряные медали чемпионата. В последних трех матчах "Астана" проиграла. Сейчас неудача с учетом благоприятного исхода для "Тобола" в параллельном матче по сути поставит крест на попытке команды Андрея Тихонова завоевать "серебро". У "Астаны" 27 очков и от "Тобола" она отстает на пять баллов.
"Кайсар" идет на шестом месте, набрав 24 очка. При этом кызылодинцы сыграли на матч больше по сравнению с "Астаной". В минувшем туре "волки" разгромили "Ордабасы".
В первом круге "Астана" обыграла "Кайсар" со счетом 1:0. Игра пройдет на стадионе "Жас Кыран".
"Тараз" по ходу нынешнего сезона отобрал немало очков у лидеров КПЛ и может закрепиться в середине турнирной таблицы. "Каспий", в свою очередь, борется за выживание в премьер-лиге. У "Тараза" 20 очков и восьмое место, а у "Каспия" - 14 и предпоследнее, десятое место.
Матч пройдет на поле Академии имени Тимура Сегизбаева.
"Ордабасы", растерявший по ходу сезона большое количество очков, по потерянным баллам пока выпал из призовой тройки. Шымкентцы наряду с "Астаной" набрали 27 баллов, но сыграли на одну встречу больше. Успех в матче с окрыленным победой над полурезервом "Кайрата" "Кызыл-Жар СК" позволит южанам рассчитывать на то, чтобы остаться на плаву. У петропавловцев 19 очков и девятое место.
Матч соперников пройдет на базе национальных сборных в Талгаре.
"Окжетпес" уверенно замыкает турнирную таблицу КПЛ и может не выбраться из подвала. Во вторник кокшетаусцы встретятся с "Тоболом", который может стать серебряным призером КПЛ-2020. Команда Андрея Карповича, вероятнее всего, попадется под руку амбициозному сопернику и усугубит свои турнирные показатели. Сейчас у "Окжетпеса" 11 очков и отставание от "Каспия" на три балла.
Матч двух северных клубов состоится на стадионе "Жас Кыран".
Карагандинцы в минувшем туре уверенно разобрались с "Астаной" и приблизились к медальной зоне, куда теоретически может попасть и "Жетысу". Показатели "горняков" при этом выглядят предпочтительнее. Карагандинцы набрали 26 очков, отставая от "Астаны", идущей третьей, и "Ордабасы" на один балл. При этом шымкентский клуб провел на матч больше.
"Жетысу" имеет 22 очка и занимает шестое место. Успех позволит талдыкорганцам как минимум сохранить паритет с "Кайсаром" (24 балла и на один матч больше), который уже уступает им по потерянным очкам.
В первом круге соперники выдали триллер, в результате которого "Жетысу", уступая 0:2, совершил камбэк - 3:2.