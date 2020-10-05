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Вагнер Лав в лучшей форме?! Как вылет из Лиги Европы поможет ветерану-новичку усилить "Кайрат"

Он дебютировал за алматинцев этим летом.

Вагнер Лав в лучшей форме?! Как вылет из Лиги Европы поможет ветерану-новичку усилить "Кайрат"
Вагнер Лав. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги можно отметить много талантливых игроков в различных клубах. Однако именно Вагнер Лав выделяется среди всех, так как привнес значительное усиление в состав клуба из Алматы. И хоть "Кайрат" потерпел обидное поражение от "Маккаби" из Хайфы в квалификации Лиги Европы, можно сказать, что с бразильцем в составе "Кайрат" с каждой игрой становится только сильнее. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о том, как Вагнер поможет клубу остаться в лидерах.

"Кайрат" оказался на первом месте по результатам начальных туров еще до пандемии коронавируса и значительно усилился в перерыве. Подписание Вагнера сделало нападение алматинцев более эффективным. Еще бы, в десяти матчах во всех турнирах Вагнер забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. По количеству голов за "Кайрат" он уступает лишь своему одноклубнику Абату Аймбетову, который отметился семью голами во всех турнирах, плюс один ассист.

36-летний Вагнер дает фору многим молодым игрокам, и неудивительно, что "Кайрат" все еще держится в топе. Однако игры после возобновления КПЛ, а также матчи в квалификации Лиги Европы-2020/21 показали, что одним Лавом не обойтись и бразилец может сделать алматинский клуб как лучше, так и хуже.

Сначала давайте рассмотрим плюсы. Вагнер Лав как игрок хорошо влился в коллектив с самого начала. Дебютные игры и матчи еврокубков позволили увидеть всю пользу, которую бразилец привносит в нападение алматинцев. К примеру, в первой игре Лиги Европы между "Кайратом" и армянским "Ноа" (4:1) Лав забил два гола и отметился одним голевым пасом.

Во втором матче с "Маккаби" он стал автором единственного гола "Кайрата", и почти сравнял счет, но второе взятие ворот отменили из-за офсайда. Таким образом, можно сказать, что еврокубковые матчи позволили Вагнеру усилить нападение "Кайрата", хотя команда вылетела из Лиги Европы.



Разумеется, когда мы говорим о негативном сценарии, мы имеем в виду не игру Вагнера, а большой упор на него в атаке клуба. Матчи КПЛ в исполнении "Кайрата" показали, что на данный момент клуб очень сильно полагается на одного Лава. Об этом свидетельствует и игра с "Окжетпесом", в которой команды сыграли вничью, и, если бы не гол и результативный пас от легионера, "Кайрат" мог бы и проиграть, тем самым позволив приблизиться по турнирной таблице ближайшему сопернику в лице "Астаны".

Известный казахстанский тренер Вахид Масудов ранее прокомментировал этот матч: "Если говорить именно про игру, была недооценка со стороны "Кайрата", "Окжетпес" дал бой, забили три мяча, пусть и со стандартов, они молодцы. Они преподали урок "Кайрату", "Окжетпес" мне понравился по этой игре, они хорошо двигались и знали, что делают."

"Если бы не Вагнер Лав, "Кайрат" вообще проиграл бы "Окжетпесу". Он организовал два гола, отдал, забил, его опыт и мастерство сказываются, он тащит команду."

Во многом нынешнее нападение "Кайрата" строится именно на Вагнере, он привнес в него разнообразие и в то же время определенную сфокусированность на себе. К примеру, если по стечению обстоятельств "Кайрат" не сможет выпустить Вагнера в игру, то нападение потеряет важную опцию в атаке и, так как в последнее время именно бразилец отвечает за большинство голевых моментов, клуб лишится своего мотора и просядет по позиции.



Накануне Лав вышел в старте принципиального матча против "Астаны". Бразилец отпахал на поле 81 минуту, но результативными действиями не отметился. Хотя проделал хорошую работу в нападении и помог "Кайрату" разгромить соперника со счетом 3:0 и увеличить отрыв до восьми очков.

Добавим, что контракт Вагнера рассчитан до конца сезона. Сам бразилец не исключал, что может продлить соглашение с "Кайратом". Что ж, покажет только время, а пока форвард удачно проводит сезон в новом клубе.

Фото: ПФЛК© 

 

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Метки:
КПЛ-2020 Лав Вагнер Кайрат ФК Бразилия

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