"Все иностранные тренеры в КПЛ провалили евросезон". Алиев - об ошибках "Кайрата", состоянии "Астаны" и Вагнере

Казахстанский тренер Али Алиев в интервью корреспонденту Vesti.kz подробно разобрал поражение "Кайрата" во втором раунде квалификации Лиги Европы от "Маккаби". В частности, он рассказал о слабой игре защитников и недоработках тренерского штаба.



- Али, согласны с тем, что "Кайрат" выглядел наиболее убедительно среди всех казахстанских клубов в еврокубках?



- Скажу так, если бы "Кайрату" выпал тот же АПОЭЛ, то он бы уже не выглядел столь убедительно, уобъективно был самый сложный соперник. А вот "Маккаби" из Хайфы мы переоценили. Первый гол - исполнительское мастерство на стандарте, "Маккаби" тщательно подготовился в этом плане, увидел изъяны "Кайрата". Я не знаю, кто у "Кайрата" отвечает за стандарты, но такие моменты у соперника необходимо изучать, их поймали на этом. Второй гол - это временная потеря концентрации со стороны "Кайрата" после паузы на водопой. Обидно, чтоне видит проблемы в обороне, сигналы уже поступали в чемпионате Казахстана и теперь проявились в еврокубках.- Это их уровень. Ладно, Алипу еще можно простить, он молод, но Дугалич с его опытом должен был вести за собой всю оборону. Очень жаль, что в такой важный день Дугалич не смог применить свой опыт. Еще раз, Алипа можно понять, но, Дугалича ия понять не могу, они должны были зацементировать все. Когда у тебя есть атака в лице, это значит, что гол придет, но оборона должна выдать матч на ноль, они этого не сделали. Поэтому я считаю, что сначала надо выстроить оборону, а потом говорить о прессинге.- Вагнер был хорош, о чем было сказано, он играл с мотивацией, забил два мяча, один, к сожалению, не засчитали. Его трансфер оправдан. Теперь я жду бразильской дуэли Вагнера с. А когда говорят о финансовой составляющей, если вы хотите увидеть красивый футбол, то за него стоит заплатить.- Мне интересно посмотреть, как они сыграют с "Астаной" в октябре, вот тогда и увидим, фавориты они или нет.- Нет, потому что они получили пощечину и у них будет мотивация. Игрокам нужно отрабатывать контракты и доказывать руководству, что они еще могут остаться в команде на следующий год.- Все дело в подготовке, взять пример, у него никогда не было проблем с дисциплиной, но было видно, что он не готов физически. Еще один полузащитник -, он чаще находился у своей штрафной, а не у чужой, чтобы угрожать воротам. Все это говорит о том, что физическая подготовка у "Астаны" хромает.Выступление "Астаны" показало общую тенденцию. Все иностранные тренеры в КПЛ провалили евросезон. Мы думали, что они научат местных специалистов, что они дадут результат, но после того, как четыре наших клуба вылетают на ранних стадиях еврокубков, я хочу спросить, чему должны учиться казахстанские тренеры у иностранных? То, как играл "Кайсар" с АПОЭЛем, на мой взгляд, с таким же успехом команду может тренировать местный специалист, например, Султан Абильдаев.Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы "Кайрат""Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2, "Кайсар"АПОЭЛу - 1:4, "Астана"одолеть "Будучность" - 0:1. Также, в первом раунде отбора ЛЕ турнир, проигравший "Ботошани" - 1:2.