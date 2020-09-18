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"Все иностранные тренеры в КПЛ провалили евросезон". Алиев - об ошибках "Кайрата", состоянии "Астаны" и Вагнере

Казахстан остался без еврокубков.

"Все иностранные тренеры в КПЛ провалили евросезон". Алиев - об ошибках "Кайрата", состоянии "Астаны" и Вагнере
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанский тренер Али Алиев в интервью корреспонденту Vesti.kz подробно разобрал поражение "Кайрата" во втором раунде квалификации Лиги Европы от "Маккаби". В частности, он рассказал о слабой игре защитников и недоработках тренерского штаба. 

- Али, согласны с тем, что "Кайрат" выглядел наиболее убедительно среди всех казахстанских клубов в еврокубках?


- Скажу так, если бы "Кайрату" выпал тот же АПОЭЛ, то он бы уже не выглядел столь убедительно, у "Кайсара" объективно был самый сложный соперник. А вот "Маккаби" из Хайфы мы переоценили. Первый гол - исполнительское мастерство на стандарте, "Маккаби" тщательно подготовился в этом плане, увидел изъяны "Кайрата". Я не знаю, кто у "Кайрата" отвечает за стандарты, но такие моменты у соперника необходимо изучать, их поймали на этом. Второй гол - это временная потеря концентрации со стороны "Кайрата" после паузы на водопой. Обидно, что Шпилевский не видит проблемы в обороне, сигналы уже поступали в чемпионате Казахстана и теперь проявились в еврокубках.

- Если мы говорим про оборону, Раде Дугалич и Нуралы Алип действительно сыграли ниже среднего, но что является причиной - класс игроков или просто неудачный день для них?

- Это их уровень. Ладно, Алипу еще можно простить, он молод, но Дугалич с его опытом должен был вести за собой всю оборону. Очень жаль, что в такой важный день Дугалич не смог применить свой опыт. Еще раз, Алипа можно понять, но Микановича, Дугалича и Суюмбаева я понять не могу, они должны были зацементировать все. Когда у тебя есть атака в лице Вагнера, Алыкулова, Эсеолы, Аймбетова, это значит, что гол придет, но оборона должна выдать матч на ноль, они этого не сделали. Поэтому я считаю, что сначала надо выстроить оборону, а потом говорить о прессинге.

- Вагнер был хорош, но группового этапа Лиги Европы снова не будет, а это была одна из двух задач на сезон, и как раз для этого приглашали бразильца. Вы не считаете, что эффективность трансфера такого форварда после вылета сильно пострадала?

- Вагнер был хорош, о чем было сказано, он играл с мотивацией, забил два мяча, один, к сожалению, не засчитали. Его трансфер оправдан. Теперь я жду бразильской дуэли Вагнера с Жоао Пауло. А когда говорят о финансовой составляющей, если вы хотите увидеть красивый футбол, то за него стоит заплатить.

- В чемпионате Казахстана у "Кайрата" на данный момент нет соперника, сопоставимого даже с "Маккаби", они главный фаворит сезона?

- Мне интересно посмотреть, как они сыграют с "Астаной" в октябре, вот тогда и увидим, фавориты они или нет.

- То есть, вы "Астану" не списываете?

- Нет, потому что они получили пощечину и у них будет мотивация. Игрокам нужно отрабатывать контракты и доказывать руководству, что они еще могут остаться в команде на следующий год.

- Как у них возникнет мотивация в КПЛ, если даже в еврокубках у них не было заметно сверхнастроя?

-  Все дело в подготовке, взять пример  Ивана Маевского, у него никогда не было проблем с дисциплиной, но было видно, что он не готов физически. Еще один полузащитник - Рунар Сигурьонссон, он чаще находился у своей штрафной, а не у чужой, чтобы угрожать воротам. Все это говорит о том, что физическая подготовка у "Астаны" хромает.

Выступление "Астаны" показало общую тенденцию. Все иностранные тренеры в КПЛ провалили евросезон.  Мы думали, что они научат местных специалистов, что они дадут результат, но после того, как четыре наших клуба вылетают на ранних стадиях еврокубков, я хочу спросить, чему должны учиться казахстанские тренеры у иностранных? То, как играл "Кайсар" с АПОЭЛем, на мой взгляд, с таким же успехом команду может тренировать местный специалист, например, Султан Абильдаев. 

Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы "Кайрат" уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2, "Кайсар" проиграл АПОЭЛу - 1:4, "Астана" не смогла одолеть "Будучность" - 0:1. Также, в первом раунде отбора ЛЕ турнир  покинул "Ордабасы", проигравший "Ботошани" - 1:2.

 

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Метки:
Лига Европы Астана ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Лав Вагнер Шпилевский Алексей Бразилия

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