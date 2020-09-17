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Бывший казахстанский судья разобрал эпизод с отмененным голом "Кайрата" в матче с "Маккаби"

Алматинский клуб вылетел из Лиги Европы.

Бывший казахстанский судья разобрал эпизод с отмененным голом "Кайрата" в матче с "Маккаби"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Известный казахстанский арбитр и инспектор Владимир Мостовой в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в матче "Маккаби" (Хайфа) - "Кайрат".  Момент произошел во втором тайме - после розыгрыша углового Вагнер Лав переправил мяч в ворота, но судья из Дании Мадс-Кристоффер Кристофферсен отменил взятие ворот из-за положения вне игры, в котором находился полузащитник Яцек Гуральски.  

"Сложно сказать, точно ли задел мяч Гуральски, но, очевидно, что он так или иначе влиял на эпизод и отвлекал вратаря. Если бы игрок не делал никаких движений, то в такой ситуации гол могли засчитать.Кроме того, следует обратить внимание, что игроки "Кайрата" не возмущались после решения судьи, так что это офсайд. 


В целом, судейство было нормальным. Да, работа арбитра несколько отличалась от того, как судят в Казахстане, но этого стоило ожидать", -  заявил Мостовой. 

Напомним, "Кайрат" потерпел поражение от "Маккаби" из Хайфы со счетом 1:2, голами в составе израильской команды отметились Юваль Ашкенази и Никита Рукавица, единственный мяч со стороны алматинского клуба забил Вагнер Лав. 

По итогам матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы казахстанские клубы "Кайрат", "Астана" и "Кайсар" покинули турнир. 

 

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Метки:
Лав Вагнер Гуральски Яцек Кайрат ФК Лига Европы Наши в еврокубках Израиль Бразилия Футбол

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