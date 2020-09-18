В матче Лиги Европы соперники забили 12 голов с игры

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В матче Лиги Европы соперники забили 12 голов с игры

Победителя определили в серии пенальти.

В матче Лиги Европы соперники забили 12 голов с игры
ФКСБ. Фото: Sports.ru©
Новости спорта Футбол
0
Румынский ФКСБ в серии пенальти обыграл сербскую команду "Бачка-Топола" в матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает "Р-Спорт".

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1). Автоголом отметился игрок хозяев Боян Балаж (90+3). В составе сербской команды с поля были удалены Даян Поневич (44) и Владимир Силаджи (103).

В серии пенальти удачливее оказались гости - 5:4. В следующем раунде отбора ФКСБ сыграет с чешским "Слованом" (Либерец).

Добавим, что 17 сентября из Лиги Европы вылетели три казахстанских клуба. "Кайсар" проиграл кипрскому АПОЭЛу (1:4), "Астана" уступила черногорской "Будучности" (0:1), а "Кайрат" не смог одолеть "Маккаби" из Хайфы.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Лига Европы Кайрат ФК Кайсар ФК Астана ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:20
Футбол

Курбан Бердыев может возглавить московский клуб
Сегодня
07:49
Футбол

Клубы из Латвии и Сан-Марино не доиграли матч Лиги Европы из-за сильного ветра
Сегодня
07:20
Футбол

В матче Лиги Европы соперники забили 12 голов с игры
Сегодня
01:47
Футбол

Израильское проклятие не снято. "Кайрат" проиграл, Лав забил, но есть вопросы к судейству
Сегодня
01:27
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана по футболу перешел в клуб из Кипра
Сегодня
00:53
Футбол

"Кайрат" тоже вылетел из Лиги Европы и оставил Казахстан без еврокубков
Вчера
23:47
Футбол

Вагнер Лав забил гол и принес "Кайрату" ничью в первом тайме матча в Лиге Eвропы
Вчера
22:51
Футбол

"Астана" без еврокубков. Не спас даже Томасов, антифутбол соперника и провал Эшуорта
Вчера
22:38
Футбол

"Я виноват". Тренер "Астаны" Эшуорт - о вылете из ЛЕ, психологии игроков и чемпионстве в КПЛ
Вчера
22:34
Футбол

"Кайрат" выставил Вагнера Лава на матч Лиги Европы с "Маккаби"
Вчера
22:32
Футбол

"Это самый большой успех в истории клуба". Тренер "Будучности" - о победе над "Астаной", бюджете и Томасове
Вчера
22:12
Футбол

"Астана" впервые за шесть лет осталась без группового раунда еврокубков
Вчера
21:54
Футбол

Вся надежда на "Кайрат"? "Астана" вслед за "Кайсаром" вылетела из Лиги Европы
Вчера
21:22
Футбол

Видеообзор матча, или как "Кайсар" пропустил 4 мяча и вылетел из Лиги Европы
Вчера
20:55
Футбол

Неудачный дебют в Лиге Европы. "Кайсар" забил первым, но пропустил четыре, а мог еще больше
Вчера
20:49
Футбол

"Астана" пропустила гол в первом тайме в матче Лиги Европы
Вчера
19:50
Футбол

"Кайсар" пропустил четыре мяча в дебютном матче и вылетел из Лиги Европы
Вчера
19:05
Футбол

"Астана" оставила Томаса в запасе на матч Лиги Европы
Вчера
18:46
Футбол

Завершился первый тайм дебютного матча "Кайсара" в Лиге Европы
Вчера
18:08
Футбол

"Кайсар" забил гол в дебютном матче Лиги Европы
Вчера
17:00
Футбол

Немецкий клуб проиграл со счетом 0:37 из-за правил социальной дистанции
Вчера
16:16
Футбол

Желаю "Кайсару", "Астане" и "Кайрату" удачи и положительного исхода матчей в Лиге Европы - Джаксыбеков
Вчера
15:48
Футбол

"Кайсар" назвал состав на дебютный матч в Лиге Европы
Вчера
15:25
Футбол

"Ливерпуль" согласовал с "Баварией" трансфер воспитанника "Барселоны"
Вчера
15:14
Футбол

Parimatch стал партнером "Ювентуса" - самого титулованного клуба Италии
Вчера
14:46
Футбол

Сборная Казахстана по футболу сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Вчера
13:04
Футбол

Футболку Неймара использовали для вытирания обуви после скандального матча
Вчера
12:35
Футбол

Назван победитель матча Лиги Европы "Астана" - "Будучность"
Вчера
10:48
Футбол

Футболист "Реала" Гарет Бэйл перешел в клуб АПЛ
Вчера
10:23
Футбол

Стало известно, состоится ли матч "Кайрата" в Лиге Европы
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
25 августа
01:07
Футбол

Видеообзор первого матча Георгия Жукова в новом сезоне чемпионата Польши
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
20 августа
00:40
Футбол

Видеообзор дебютного матча казахстанца Быстрова в РПЛ
19 августа
02:21
Футбол

Видеообзор первого матча казахстанского футболиста в новом сезоне РПЛ
18 августа
23:11
Футбол

Видеообзор матча "Тараз" - "Кызыл-Жар СК"
17 августа
14:00
Футбол

Байсуфинов, Васильев и Ходасевич высказались о матче "Астаны" в Лиге чемпионов
16 августа
03:27
Футбол

Видеообзор матча Зайнутдинова за "Ростов" против "Зенита"
9 августа
03:19
Футбол

Видеообзор победного матча "Ростова" на старте РПЛ с Зайнутдиновым в старте
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика