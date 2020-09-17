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Израильское проклятие не снято. "Кайрат" проиграл, Лав забил, но есть вопросы к судейству

В еврокубках больше не осталось казахстанских клубов.

Израильское проклятие не снято. "Кайрат" проиграл, Лав забил, но есть вопросы к судейству
Фото: "Маккаби" (Хайфа)©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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"Кайрат" проиграл в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против израильского "Маккаби" (Хайфа), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы последними из казахстанских клубов вступили в борьбу в этом раунде, уже после того, как стало известно, что вылет из турнира оформили "Кайсар" и "Астана".

Подопечные Алесея Шпилевского в начале матча столкнулись с достаточно агрессивным напором хозяев в атаке. В первую десятиминутку израильтяне устроили натиск. В паре эпизодов оборона "Кайрата" действовала невнятно, но пользы из этого "Маккаби" не извлек. 

В какой то мере выровнять игру алматинцам удалось к середине первого тайма. За мяч более успешное, чем в начале удавалось зацепиться игрокам центра поля Яцеку Гуральски, Небойше Косовичу и Айболу Абикену. Но, впереди, команде Алексея Шпилевского все еще не удавалось обозначить созидательную игру.

А на 30-й минуте алматинцы капитулировали. Тьяронн Шери вместо ожидаемого удара со штрафного остроумно разыграл мяч с самым опасным нападающим "Маккаби" Никитой Рукавицей, после чего последовал пас на Юваля Ашкенази, и уже отыгранный Стас Покатилов наблюдал, как игрок хозяев забивал уже в пустые ворота.

Впрочем, алматинцы не посыпались после этого удара, а продолжали организовывать контригру. Это дало свои плоды. Уже в добавленное время, успешно на левом фланге сыграла связка Гулжигит Алыкулов - Гафуржан Суюмбаев. Последний низом сделал передачу в штрафную и Вагнер Лав, который до этого опасно пристреливался к цели, на сей раз поразил ворота Джоша Коэна.


В дебюте второго тайма, уже не было такого громадного преимущества клуба из Хайфы. Впрочем, Нуралы Алип и Раде Дугалич в простой ситуации едва не подарили хозяевам голевой момент. В остальном, оба соперника старались на всех участках поля. Были отрезки, когда "Кайрат" успешно цеплялся за мяч на половине израильтян и даже создавал моменты.

"Маккаби" к своим возможностям подошел более рационально. И снова решающим стало индивидуальное мастерство. На 72-й минуте Рукавица получил пас на линии штрафной и, легко оторвавшись от Дугалича, без труда переиграл Покатилова - 2:1.


Впрочем, алматинцы и здесь не опустили рук и даже, через несколько минут сумели забить гол после углового. Однако мяч не был засчитан после удара Лава, поскольку находившийся в офсайде Гуральски зачем-то начал подправлять мяч. Однако вопросы к судье все-равно остаются.



Шпилевский, спасая ситуацию, бросил в бой Еркебулана Тунгышбаева, который заменил Абикена и Конрада Вжесиньски. Он вышел вместо Алыкулова. Кыргызстанец к слову висел на карточке.

Израильтяне ближе к концовке игры немного сбавили темпы и даже отдали некоторое пространство "Кайрату". В дополнительное время алматинцы вовсе прижали соперника к воротам. Но "Маккаби" сумел выстоять. Команда Шпилвеского выложилась по полной в этой игре, моментами играли на равных с соперником и даже превосходила его, но в третий раз в своей истории "Кайрат" вылетает из еврокубков после встречи с представителями Израиля.

Команда Шпилевского закончила еврокампанию вслед за "Ордабасы", "Кайсаром" и "Астаной".

 

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Метки:
Наши в еврокубках Кайрат ФК Шпилевский Алексей Ордабасы ФК Астана ФК Футбол

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