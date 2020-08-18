Команды приезжают в разное время, остальным нельзя выходить со стадиона. Как теперь проходят матчи КПЛ

18 августа случился второй рестарт казахстанской премьер-лиги
по футболу. В Алматы и Талгаре прошли три матча четвертого тура КПЛ. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, какой антураж сопровождал игру между "Жетысу"
и "Ордабасы"
, которая состоялась на Центральном стадионе Алматы.
Матч между талдыкорганцами и шымкентцами получился боевым. Правда, зрителям, да и журналистам, увидеть это вживую было не суждено - карантинные меры еще в силе. Более того, послабления из всех спортивно-массовых мероприятий в стране коснулись лишь футбола. То, что организаторы под присмотром представителей минздрава желают строго следовать санитарному протоколу и оправдать оказанное доверие, стало понятно задолго до матча. Главным образом - нахождение случайных людей внутри стадиона было исключено безоговорочно.
Впрочем, автор и не стремился всеми правдами и неправдами проникнуть туда - был важен сам антураж, происходящий вне его.
Кроме того, строгие правила были прописаны для всех участников матча. Команды прибыли на арену с 20-минутным интервалом. За полтора часа до игры на стадионе были номинальные хозяева "Жетысу", а за один час десять минут до стартового свистка внутрь стадиона проследовали игроки, тренерский штаб и персонал "Ордабасы".
Телевизионные комментаторы, работавшие на матче, уверяли, что после прохождения внутрь арены выходить по ходу игры или в перерыве за пределы объекта запрещено.
Несколько полицейских и работников Центрального обеспечивали неприступность входов на стадион, но случайные зеваки у южных ворот все же смогли на отдалении и через решетку посмотреть матч, в котором были интрига и впечатляющий камбэк "Ордабасы" с 0:2. Теперь казахстанский футбол будет функционировать в такой реальности. Но это лучше, чем несколько месяцев бездействия и ожиданий.
Капитан "Ордабасы" прокомментировал победу с 0:2 над "Жетысу"
Отметим, что "Ордабасы" с семью очками идет третьим и догнал "Астану" с "Тоболом", которые провели на два матча меньше, а лидирует "Кайрат", у которого 12 баллов в пяти играх. Восьмое место занимает "Жетысу" - четыре очка.
Напомним, впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.
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