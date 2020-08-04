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Экс-одноклубник Это'О и Роберто Карлоса отказал двум клубам из Казахстана

Он передумал в последний момент.

Экс-одноклубник Это'О и Роберто Карлоса отказал двум клубам из Казахстана
Али Гаджибеков. Фото: soccer.ru©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Известный российский защитник Али Гаджибеков вел переговоры с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В услугах игрока были заинтересованы "Тараз" и "Окжетпес". Сам Гаджибеков планировал отправиться в КПЛ, но в последний момент передумал и решил остаться в России - он подписал контракт с "Чайкой" из второй по силе лиги. 

Таблица всех трансферов КПЛ

30-летний Гаджибеков - воспитанник "Анжи", за который выступал с 2006 по 2016 год. В клубе из Махачкалы он играл вместе с экс-игроком "Барселоны" Самуэлем Это'О и бывшей звездой "Реала" Роберто Карлосом. Также в родном клубе он пересекался с французом Лассана Диарра и бразильцем Виллианом.

Всего за "Анжи" Гаджибеков сыграл 168 матчей и забил три гола. Также он выступал за "Крылья Советов", "Енисей" и "Нижний Новгород". В 2011 году защитник провел три матча за вторую сборную России.

 

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Метки:
Тараз ФК Окжетпес ФК Анжи КПЛ-2020 Премьер-лига России Сборная России по футболу

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