Сколько заплатит "Рубин"? Почему "Кайрат" должен получить компенсацию за игрока сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев
близок к переходу из "Кайрата"
в "Рубин"
. Сделка между клубами может быть официально оформлена на этой неделе. При этом алматинцы вправе рассчитывать на компенсацию, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
По данным Transfermarkt, контракт 25-летнего полузащитника с алматинской командой действует до конца 2021 года. Соответственно, алматинцы просто обязаны выручить за полузащитника определенные деньги. К тому же "Кайрат", по данным того же Transfermarkt, за его переход из "Ордабасы" в начале 2019 года заплатил 870 тысяч евро. Так что его отъезд в РПЛ на безвозмездной основе выставил бы казахстанский клуб не в лучшем свете.
То, что Тунгышбаев не заиграл в "Кайрате", вопрос другой. Возможно, он не вписывался в игровую схему Алексея Шпилевского
или были другие причины, хотя в трех матчах нынешнего сезона хавбек провел 210 минут на поле, тогда как за весь прошлый сезон - 394 минуты в премьер-лиге.
В любом случае Тунгышбаев - квалифицированный игрок, способный выступать на более высоком уровне, учитывая тот факт, что не будет считаться легионером в России. Все зависит от доверия со стороны тренерского штаба, с чем у него не было проблем в "Ордабасы", где он, собственно, вырос в игрока сборной.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тунгышбаева в 650 тысяч евро. Следовательно, больше этой суммы "Рубин" вряд ли заплатит за футболиста, не игравшего толком в предыдущем чемпионате. Если сумма будет варьироваться в диапазоне 300-600 тысяч евро, то это будет неплохой сделкой для "Кайрата".
В "Рубине" высказались о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата"
Отметим, что с нового сезона за "Рубин" будет играть
серб Джордже Деспотович
, выступавший в Казахстане за "Жетысу", "Кайрат", "Астану" и "Тобол". Контракт форварда рассчитан до 2023 года. Последним его клубом был "Оренбург", вылетевший из РПЛ по итогам сезона 2019/20. Казанская команда в свою очередь финишировала на десятом месте из 16.
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