Радакович не одинок. Интересная статистика разгрома "Кайратом" "Астаны"

В перенесенном матче 6-го тура КПЛ
между "Кайратом
" и "Астаной
" был забит автогол, ставший третьим в истории противостояния двух команд. Об этом и других интересных статистических данных сообщает KazFootball.kz
.
Напомним, что "Кайрат" обыграл
действующего чемпиона Казахстана со счетом 3:0. По голу забили Гульжигит Алыкулов
и Айбол Абикен
. Еще один в свои ворота отправил центральный защитник "Астаны" Урош Радакович
.
Это третий автогол игрока "Астаны" в матчах против "Кайрата". Ранее автоголами отметились Танат Нусербаев
и Юрий Логвиненко
. Алматинские футболисты в свои ворота не забивали.
Вот еще несколько фактов о прошедшей игре:
- "Кайрат" впервые за три года обыграл "Астану" на домашнем поле со счетом 3:0. Три года назад алматинцы также забили три безответных мяча;
- "Кайрат" в третий раз обыграл "Астану" с крупным счетом: в 2017 и 2020 годах в Алматы со счетом 3:0, а также в 2016 году в Астане со счетом 4:1. На счету "Астаны" две крупные домашние победы: в 2011 году - 6:1 и в 2014 году - 5:1;
- "Астана" ни разу не выигрывала в Алматы с крупным счетом, но имеет больше побед, чем "Кайрат". В южной столице "Астана" одержала 8 побед против 5 домашних побед "Кайрата";
- победа "Кайрата" стала 10-й в истории их встреч в премьер-лиге. У "Астаны" в чемпионатах Казахстана 15 побед;
- в последних девяти матчах между данными командами, зафиксирована всего одна ничья.
Добавим, что после 12 туров КПЛ "Кайрат" лидирует в чемпионате, набрав 29 очков. "Астана" идет второй с 21 баллом.
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