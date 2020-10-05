Провал Эшуорта, топ-игра Гуральски и завершение гонки. "Кайрат" не оставил шансов "Астане" и приблизился к титулу

К сожалению, центральный матч сезона между "Кайратом"
и "Астаной"
получился односторонним и совершенно однообразным. Корреспондент Vesti.kz
подвел итоги противостояния и сделал несколько выводов в проекции второй части сезона КПЛ.
Фланги "Астаны" сыграли очень слабо
Возвращение Дмитрия Шомко
могло вдохновить столичных болельщиков, однако первая игра после восстановления прошла для одного из лидеров "Астаны" крайне неудачно. Шомко не сумел помочь в атаке и допускал достаточное количество ошибок в обороне при давлении соперника, фактически крайний защитник подарил один гол "Кайрату", но, в отличие от игрока сборной Андорры в 2018 году, Абат Аймбетов
свой момент не реализовал.
Визуально еще хуже выглядел Абзал Бейсебеков
, которого сильно помучил самый яркий игрок матча Гулжигит Алыкулов
. Опять же, если брать альтернативный пример схожей дуэли, вспоминается игра Бейсебекова в выездном матче с Грузией все в том же 2018 году, когда его терзал на фланге Георгий Чакветадзе.
Безусловно, Бейсебеков не справился с прямым оппонентом, но странно было видеть, что никто не предпринимал попыток исправить эту ситуацию и добавить страхующего игрока.
Гуральски - скрытый герой матча
Несмотря на привычную насыщенность в средней линии "Астаны", "Кайрат" довольно легко перекусил центр поля и это произошло во многом благодаря безупречной игре Яцека Гуральски
. Привычная мобильность и агрессивность поляка разрушила и без того не самую энергичную полузащиту "Астаны". Гуральски был хорош в отборах, у него был отличный тайминг для подстраховки на флангах и просто превосходный объем.
И все это выглядело на контрасте с полузащитниками соперника, из тройки Перцух - Эбонг - Сигурьонссон
, более-менее мобильно выглядел лишь игрок сборной Беларуси. Перцуха заменили еще после первого тайма, а исландец был крайне неубедителен и статичен почти всю игру.
"Кайрат" - чемпион?
После матча с "Астаной" нет никаких сомнений, что "Кайрат" обеспечил себе титул и осталась лишь формальность. Нынешняя "Астана" не способна отыграть восемь очков за восемь матчей до финиша. Да, теоретически "Кайрат" может проиграть три матча, но их соперники не способны выиграть все оставшиеся игры. Впервые за 16 лет "Кайрат" наконец завоюет чемпионство, в Алматы будет Лига чемпионов и лишь одно обстоятельство может разочаровать алматинский клуб - вероятно, отпраздновать титул с болельщиками в этом году не получится из-за ограничительных мер.
"Астана" может выпасть из тройки?
Любое место, кроме первого для "Астаны", - провал, поэтому сейчас сейчас нет никакого принципиального значения, быть вторым, третьим или... "Астана" может завершить чемпионат по инерции, а вот "Ордабасы" и "Тобол" крайне мотивированы, поскольку для Григория Бабаяна
и Кахабера Цхададзе
очень важно войти в призовую тройку. В этой связи возникают сомнения, а сможет ли "Астана" взять хоть какие-то медали? Велик риск, что клуб впервые за долгие годы останется вне лидирующего пула.
Пол Эшуорт - не тренер
Каждый раз Эшуорт говорит о том, что он признает вину, но в чем смысл слов, если изменений после таких поражений не происходит. Эшуорт никак не влиял на команду во время матча и не сумел нейтрализовать сильные стороны "Кайрата". Зная, что будет активная игра на флангах, он не насытил оборону и не стал играть в три центральных защитника. Зная, что Сотириу
будет очень сложно против физически мощных центрбеков "Кайрата", игрока все равно оставили в центре нападения, и он не свалился во фланги для того, чтобы банально зацепиться за мяч. Эшуорт не знал, как выходить из-под прессинга "Кайрата", поэтому команда так низко играла большую часть встречи. Также команда под руководством британца продолжает быть на ментально низком уровне, в игроках не видно мотивации даже в матче против принципиального соперника за титул.
Фото:
ПФЛК© (1,2), ФК "Астана"© (3)
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