Провал Эшуорта, топ-игра Гуральски и завершение гонки. "Кайрат" не оставил шансов "Астане" и приблизился к титулу

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Провал Эшуорта, топ-игра Гуральски и завершение гонки. "Кайрат" не оставил шансов "Астане" и приблизился к титулу

Гегемония столичного клуба завершена.

Провал Эшуорта, топ-игра Гуральски и завершение гонки. "Кайрат" не оставил шансов "Астане" и приблизился к титулу
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
4
К сожалению, центральный матч сезона между "Кайратом" и "Астаной" получился односторонним и совершенно однообразным. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги противостояния и сделал несколько выводов в проекции второй части сезона КПЛ.  

Фланги "Астаны" сыграли очень слабо 

Возвращение Дмитрия Шомко могло вдохновить столичных болельщиков, однако первая игра после восстановления прошла для одного из лидеров "Астаны" крайне неудачно. Шомко не сумел помочь в атаке и допускал достаточное количество ошибок в обороне при давлении соперника, фактически крайний защитник подарил один гол "Кайрату", но, в отличие от игрока сборной Андорры в 2018 году, Абат Аймбетов свой момент не реализовал. 



Визуально еще хуже выглядел Абзал Бейсебеков, которого сильно помучил самый яркий игрок матча Гулжигит Алыкулов. Опять же, если брать альтернативный пример схожей дуэли, вспоминается игра Бейсебекова в выездном матче с Грузией все в том же 2018 году, когда его терзал на фланге Георгий Чакветадзе. 

Безусловно, Бейсебеков не справился с прямым оппонентом, но странно было видеть, что никто не предпринимал попыток исправить эту ситуацию и добавить страхующего игрока.  

Гуральски - скрытый герой матча 

Несмотря на привычную насыщенность в средней линии "Астаны", "Кайрат" довольно легко перекусил центр поля и это произошло во многом благодаря безупречной игре Яцека Гуральски. Привычная мобильность и агрессивность поляка разрушила и без того не самую энергичную полузащиту "Астаны". Гуральски был хорош в отборах, у него был отличный тайминг для подстраховки на флангах и просто превосходный объем.



И все это выглядело на контрасте с полузащитниками соперника, из тройки Перцух - Эбонг - Сигурьонссон, более-менее мобильно выглядел лишь игрок сборной Беларуси. Перцуха заменили еще после первого тайма, а исландец был крайне неубедителен и статичен почти всю игру. 

"Кайрат" - чемпион?

После матча с "Астаной" нет никаких сомнений, что "Кайрат" обеспечил себе титул и осталась лишь формальность. Нынешняя "Астана" не способна отыграть восемь очков за восемь матчей до финиша. Да, теоретически "Кайрат" может проиграть три матча, но их соперники не способны выиграть все оставшиеся игры. Впервые за 16 лет "Кайрат" наконец завоюет чемпионство, в Алматы будет Лига чемпионов и лишь одно обстоятельство может разочаровать алматинский клуб - вероятно, отпраздновать титул с болельщиками в этом году не получится из-за ограничительных мер.   

"Астана" может выпасть из тройки? 

Любое место, кроме первого для "Астаны", - провал, поэтому сейчас сейчас нет никакого принципиального значения, быть вторым, третьим или... "Астана" может завершить чемпионат по инерции, а вот "Ордабасы" и "Тобол" крайне мотивированы, поскольку для Григория Бабаяна и Кахабера Цхададзе очень важно войти в призовую тройку. В этой связи возникают сомнения, а сможет ли "Астана" взять хоть какие-то медали? Велик риск, что клуб впервые за долгие годы останется вне лидирующего пула.  

Пол Эшуорт - не тренер 



Каждый раз Эшуорт говорит о том, что он признает вину, но в чем смысл слов, если изменений после таких поражений не происходит. Эшуорт никак не влиял на команду во время матча и не сумел нейтрализовать сильные стороны "Кайрата". Зная, что будет активная игра на флангах, он не насытил оборону и не стал играть в три центральных защитника. Зная, что Сотириу будет очень сложно  против физически мощных центрбеков "Кайрата", игрока все равно оставили в центре нападения, и он не свалился во фланги для того, чтобы банально зацепиться за мяч. Эшуорт не знал, как выходить из-под прессинга "Кайрата", поэтому команда так низко играла большую часть встречи. Также команда под руководством британца продолжает быть на ментально низком уровне, в игроках не видно мотивации даже в матче против принципиального соперника за титул. 

Фото: ПФЛК© (1,2), ФК "Астана"© (3)

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020 Эшуорт Пол Гуральски Яцек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:17
Футбол

Шедевр Турысбека и сольный проход "казахского Златана". Выбери лучший гол 6-го тура КПЛ
Сегодня
14:32
Футбол

Провал Эшуорта, топ-игра Гуральски и завершение гонки. "Кайрат" не оставил шансов "Астане" и приблизился к титулу
Сегодня
13:28
Футбол

Выстрел Вагнера под перекладину признан лучшим голом в 12-м туре КПЛ
Сегодня
11:47
Футбол

Вагнер Лав в лучшей форме?! Как вылет из Лиги Европы поможет ветерану-новичку усилить "Кайрат"
Сегодня
08:49
Футбол

"Худший день за два года". Тренер "Астаны" отреагировал на разгром от "Кайрата"
Сегодня
07:35
Футбол

"Дали ответ всем недоброжелателям". Шпилевский высказался о разгроме "Астаны"
Вчера
22:24
Футбол

"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков
Вчера
21:50
Футбол

"Астана" за две минуты пропустила два гола от "Кайрата"
Вчера
21:19
Футбол

"Кайрат" забил гол "Астане" в первом тайме
Вчера
20:00
Футбол

"Кайрат" и "Астана" объявили составы на матч КПЛ
Вчера
17:50
Футбол

Казахстанский футболист вместо российского клуба должен был уехать в Европу
Вчера
17:18
Футбол

Футболистам "Кайрата" и "Астаны" пообещали двойные премиальные за победу
Вчера
15:15
Футбол

Жарко Маркович назвал фаворита в матче "Кайрат" - "Астана" и на чемпионство в КПЛ
Вчера
14:14
Футбол

На кону чемпионство? Прямая трансляция перенесенного матча КПЛ "Кайрат" - "Астана"
Вчера
13:49
Футбол

В "Кайрате" сделали заявление по поводу высказывания Боранбаева о смене руководства КФФ и ПФЛК
3 октября
20:22
Футбол

Владелец "Кайрата" Боранбаев намерен добиться отставки руководства КФФ и ПФЛК
3 октября
16:53
Футбол

"Это судьба". Защитник "Астаны" - о приезде в Казахстан, работе с Клоппом и матче с "МЮ"
3 октября
16:25
Футбол

Форвард с опытом игры в России и Европе высказался о победе над "Жетысу"
3 октября
14:57
Футбол

Лучший бомбардир "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
3 октября
13:44
Футбол

"Вставай, вас и так 14". Защитник "Тараза" потроллил судейство в матче с "Ордабасы"
3 октября
11:58
Футбол

Большой выпуск ANGIME с Антонио Рукавина
3 октября
11:42
Футбол

Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020
3 октября
07:18
Футбол

Владение мячом, настрой и вера. Почему победа "Каспия" над "Астаной" не совсем сенсация
2 октября
20:48
Футбол

"Тобол" обыграл "Жетысу" в 12-м туре КПЛ и сместил "Ордабасы" с третьего места в чемпионате
2 октября
20:02
Футбол

"Радуюсь успехам Вагнера". Лучший бомбардир КПЛ - о неудобных "Астане" и "Кайрате", бразильской диаспоре и конине
2 октября
19:19
Футбол

Стало известно о состоянии футболиста "Шахтера", потерявшего сознание в матче с "Кайратом"
2 октября
17:44
Футбол

"Ордабасы" ушел от поражения в матче КПЛ с "Таразом", Жоао Паулу прервал голевую серию
2 октября
15:36
Футбол

"Возникли финансовые проблемы". Экс-наставник "Шахтера" рассказал об уходе из клуба и назвал фаворита КПЛ-2020
2 октября
15:18
Футбол

"Кайсар" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче с удалением
2 октября
12:49
Футбол

"Больше не будет таких зарплат, по легионерам вопрос". Ирисметов - о будущем "Ордабасы", Суюмбаеве и Цхададзе
2 октября
11:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Жетысу" и еще двух игр 12-го тура КПЛ
26 сентября
18:57
Футбол

Видеообзор матча 11 тура КПЛ "Тараз" - "Тобол" (0:0)
25 сентября
23:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана"
25 сентября
23:54
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
25 сентября
23:53
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Жетысу" - "Шахтер"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика