К-23 снова на коне. Казахстанская команда ворвалась в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 5-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

К-23 снова на коне. Казахстанская команда ворвалась в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO

Недавно организация провела ребрендинг.

К-23 снова на коне. Казахстанская команда ворвалась в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO
Фото:HLTV.org©
Новости спорта Киберспорт CS:GO
0

Казахстанская команда K23 поднялась в мировом рейтинге HLTV по Counter-Strike: Global Offensive после ребрендинга, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее коллектив пробился на IEM New York 2020, который стартует в октябре. Благодаря этому достижению казахстанская команда поднялась на три пункта и расположилась на 29-й позиции. На 26-е место поднялся Gambit, в составе которого выступает казахстанец Абай Hobbit Хасенов.


В свою очередь, у Virtus.pro продолжается спад. Коллектив Тимура Buster Тулепова и Алексея qikert Голубева оказался за пределами первой тридцатки, расположившись на 39-й строчке.

Лидерство в рейтинге на протяжении нескольких месяцев удерживает немецкая команда BIG.

Напомним, что К23 до ребрендинга называлась Syman Gaming.  За нее выступают казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Санжар neaLaN Исхаков и Рустем mou Телепов, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян и бельгиец Николя Keoz Джус.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Киберспорт K-23 Virtus.pro Gambit

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:03
Киберспорт

Стал известен сменщик Абая Hobbit Хасенова в Winstrike
Сегодня
13:02
Киберспорт

К-23 снова на коне. Казахстанская команда ворвалась в топ-30 мирового рейтинга по CS:GO
Вчера
12:13
Киберспорт

Абай HObbit Хасенов стал лучшим ассистентом в дебютном матче за новую команду по CS:GO
19 августа
16:57
Киберспорт

"Настоящая легенда". Известный британский аналитик назвал сильнейшего игрока в CS:GO из Казахстана
19 августа
11:29
Киберспорт

Стала известна дата дебюта казахстанца-победителя турнира серии Major за новую команду по CS:GO
17 августа
19:28
Киберспорт

"Круче, чем Чак Норрис". Как самый слабый игрок лидера мирового рейтинга по CS:GO уничтожил всю команду соперника
17 августа
16:33
Киберспорт

Казахстанская команда по CS:GO пробилась на первый турнир после ребрендинга
14 августа
14:00
Киберспорт

Возвращение K23. Казахстанская команда по CS:GO провела ребрендинг
13 августа
14:20
Киберспорт

Новая команда лучшего киберспортсмена Казахстана проиграла первую квалификацию на турнир по СS:GO
12 августа
11:00
Киберспорт

Лучший киберспортсмен Казахстана собрал свою команду по CS:GO после ухода из Virtus.pro
11 августа
17:15
Киберспорт

Казахстанская команда по CS:GO приблизилась к попаданию на турнир с топ-коллективами мира
10 августа
16:46
Киберспорт

Virtus.pro вернул казахстанца в свой состав по CS:GO
6 августа
17:35
Киберспорт

Раскрыта зарплата казахстанцев-победителей турнира серии Major в составе Gambit
6 августа
13:01
Киберспорт

Казахстанская команда заняла второе место на турнире по CS:GO
5 августа
23:58
Киберспорт

В Virtus.pro нашли замену самому успешному казахстанскому киберспортсмену
5 августа
20:23
Киберспорт

Стал известен фаворит в борьбе за самого успешного киберспортсмена Казахстана
4 августа
18:05
Киберспорт

Казахстанцы обыграли команду из топ-30 мирового рейтинга и оказались в шаге от финала турнира по CS:GO
4 августа
13:22
Киберспорт

Новая команда казахстанца-победителя турнира серии Major совершила рывок в мировом рейтинге по CS:GO
3 августа
20:24
Киберспорт

Казахстанская команда совершила фантастический камбэк и пробилась в четвертьфинал турнира за 50 тысяч долларов
29 июля
19:25
Киберспорт

Казахстанец-победитель Major по CS:GO перешел в команду из топ-30 мирового рейтинга
27 июля
21:19
Киберспорт

Казахстанская команда стартовала с победы и захватила лидерство в турнире за 50 тысяч долларов
27 июля
14:27
Киберспорт

Казахстанская команда впервые за два месяца заняла призовое место на рейтинговом турнире по CS:GO
24 июля
21:54
Киберспорт

Команда игравшего с Головиным и Кридом казахстанца вышла в плей-офф турнира по CS:GO
24 июля
19:06
Киберспорт

"Мы упустили большой шанс". Легендарный капитан Gambit объяснил распад команды после исторической победы
24 июля
11:27
Киберспорт

Три года с исторического триумфа по CS:GO. Где сейчас играют победители турнира серии Major из Казахстана
23 июля
19:56
Киберспорт

"Я бы сыграл с Головкиным и Неймаром". Казахстанец - о шоу-матче с лидером сборной России по футболу и Егором Кридом
22 июля
17:25
Киберспорт

Казахстанец сыграл в шоу-матче с футболистом сборной России, Егором Кридом и легендами CS:GO
22 июля
13:14
Киберспорт

13-летний мальчик подписал контракт с профессиональной командой по СS:GO
21 июля
14:06
Киберспорт

Virtus.pro с казахстанцами без единого матча укрепил свои позиции в мировом рейтинге по CS:GO
14 июля
23:49
Киберспорт

Казахстанцы уступили команде из топ-30 мирового рейтинга по CS:GO на турнире за 50 тысяч долларов
5 января 2015
17:28
Киберспорт

Лучшие голы 2014 года в FIFA-2015
23 декабря 2014
15:30
Киберспорт

Лучшие голы недели в FIFA-15
19 декабря 2014
15:42
Киберспорт

Лучшие голы недели в FIFA-15
25 ноября 2014
15:02
Киберспорт

Лучшие голы недели в FIFA-15
9 ноября 2014
13:33
Киберспорт

Лучшие голы недели в FIFA-15
23 октября 2014
19:58
Киберспорт

Фото с турнира ESWC 2014 по Counter-Strike: GO
9 октября 2014
16:03
Киберспорт

Фото с турнира StarLadder Season X по Dota 2
12 сентября 2014
12:29
Киберспорт

Международный турнир DreamHack Stockholm 2014
1 сентября 2014
17:50
Киберспорт

Турнир The International 2014 по Dota 2
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика