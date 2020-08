"Настоящая легенда!". Известный британский аналитик назвал сильнейшего игрока в CS:GO из Казахстана

Известный журналист и аналитик Counter-Strike из Великобритании Данкан Thorin Шилдс объяснил значение Даурена AdreN Кыстаубаева для казахстанского киберспорта, передает корреспондент Vesti.kz.



Эксперт опубликовал в своем твиттере пост, в котором отметил заслуги лучшего киберспортсмена Казахстана.



A factor that is probably missed for why AdreN lasted so long on VP despite not being good is that he is a huge legend to any pro player from Kazakhstan.