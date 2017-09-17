Стангрит объяснил, за счет чего Головкин смог выдержать самый опасный удар от "Канело" в их бою

Это произошло в середине девятого раунда.
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Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит опубликовал обзор поединка между 35-летним Геннадием Головкиным и 27-летним Саулем "Канело" Альваресом, где объяснил, за счет чего казахстанец смог выдержать самый опасный удар от мексиканца в их бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Судья, отдавшая победу "Канело" в бою с Головкиным, объяснила критерии судейства
В середине девятого раунда "Канело" смог нанести свой коронный удар - оверхэнд справа, которыми отправил в нокаут британца Амира Хана и американца Джеймса Киркленда, а Головкину его удар не доставил особых сложностей.
"Казалось, что Альварес уже не способен на сколько-нибудь достойный ответ, как вдруг вылетел мощный правый боковой, который мог бы создать Головкину серьезные проблемы, если бы он не успел немного погасить энергию удара движением головы", - рассказал Стангрит в своем обзоре.
Ранее в соцсетях сравнили оверхэнд "Канело" по отношению к Головкину, Хану и Киркленду. Также появился шуточной ролик, в котором показывается реакция людей на коронный удар мексиканца в прошедшем бою против казахстанца.
Напомним, что Головкин и "Канело" завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Берд отдала победу мексиканцу со счетом 118-110, другой судья - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.