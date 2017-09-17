Мгновение радости и разочарования, или как "фанаты" Альвареса отреагировали на его коронный удар в бою с Головкиным

Этим ударом мексиканец в свое время отправил спать Киркленда и Хана.
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В социальных сетях появился шуточной ролик, в котором показывается реакция людей на коронный удар мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) в прошедшем бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В центре внимания правый оверхэнд "Канело", который точно пришелся в челюсть Головкина, что того даже развернуло.
На видео собрана нарезка с реакцией якобы фанатов Альвареса, которые находятся в предвкушении яркой концовки момента, то есть нокаута соперника. Однако их радость сменяется разочарованием, когда Головкин как ни в чем не бывало продолжает бой.
Ранее Boxing Highlights также уделил внимание этому эпизоду боя. Отмечалось, что "Канело" отправил спать Киркленда и Хана своим правым оверхэндом, а Головкин принял этот удар, будто это был просто джеб.
Must be demoralizes having GGG walk right thru you #CaneloGGG pic.twitter.com/TkTGbCaNYK— BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) 19 сентября 2017 г.
Напомним, сам бой, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, а третий выставил ничейные оценки - 114-114.