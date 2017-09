Мгновение радости и разочарования, или как "фанаты" Альвареса отреагировали на его коронный удар в бою с Головкиным

В социальных сетях появился шуточной ролик, в котором показывается реакция людей на коронный удар мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) в прошедшем бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



В центре внимания правый оверхэнд "Канело", который точно пришелся в челюсть Головкина, что того даже развернуло.



На видео собрана нарезка с реакцией якобы фанатов Альвареса, которые находятся в предвкушении яркой концовки момента, то есть нокаута соперника. Однако их радость сменяется разочарованием, когда Головкин как ни в чем не бывало продолжает бой.



Ранее Boxing Highlights также уделил внимание этому эпизоду боя. Отмечалось, что "Канело" отправил спать Киркленда и Хана своим правым оверхэндом, а Головкин принял этот удар, будто это был просто джеб.





Must be demoralizes having GGG walk right thru you #CaneloGGG pic.twitter.com/TkTGbCaNYK