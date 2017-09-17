Судья, отдавшая победу "Канело" в бою с Головкиным, объяснила критерии судейства

В итоге поединок завершился вничью.
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Судья Аделаида Берд, отдавшая победу мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным со счетом 118-110, объяснила критерии судейства. Стоит отметить, что интервью у нее было взято в 2013 году.
Многие из экспертов и фанатов бокса возмущены ее судейскими оценками в поединке Головкина и Альвареса.
Напомним, что Головкин и "Канело" завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Берд отдала победу мексиканцу со счетом 118-110, другой судья - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.