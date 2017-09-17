Подведены итоги конкурса прогнозов на бой Головкин - Альварес от Vesti.kz и Tennisi.kz

Неожиданный результат спутал карты абсолютному большинству оставивших прогноз.
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Неожиданный ничейный результат поединка Геннадия Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса спутал карты абсолютному большинству оставивших прогноз на сайте Vesti.kz к розыгрышу с компанией Tennisi.kz.
Напомним, по правилам, участникам предлагалось оставить прогноз на поединок, выбрав степень "риска", перемноженную на соответствующий коэффициент. Можно было поставить на победу Головкина или Альвареса по очкам, а можно было в деталях расписать нюансы нокаута.
Озвучены предварительные данные о выручке с PPV-продаж на бой Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе
Всего было оставлено свыше 350 прогнозов на поединок, но на ничейный результат прогнозы изначально не принимались (не был выставлен коэффициент). В итоге несколько человек все-таки предположили такой исход в комментариях. Компания Tennisi.kz решила поощрить успешных прогнозистов, умножив базовую сумму в 50 тысяч тенге на 3 и разделив сумму между всеми угадавшими.
Отметим, что многие участники невнимательно прочитали правила участия в конкурсе - и не указали свои настоящие имя и фамилию или не указали свой ID с сайта Tennisi.kz.
Правильно выполнили все требования только Наталья Дрозденко, Раимбек Махалиев и Асет Бешимов. По 50 тысяч тенге будут зачислено на указанный ими счет в Tennisi.kz сразу после необходимой проверки возраста. Просьба прислать на почту kz_office@tennisi.com фото первой страницы любого документа удостоверяющего личность с информацией о дате рождения.
Отдельное пояснение для тех, кто указал ничью, но не выполнил правила конкурса.
Читатель с логином: Якорь2616025 не указал свои имя и фамилию в комментарии с верным прогнозом;
DenKim- не указал имя и фамилию, а также не указал ID с сайта;
Мейр Жумаханов не указал ID в комментарии с прогнозом. Дослал ID уже после начала поединка.
Стоит отметить, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.
18 сентября стало известно, когда Головкин может провести свой следующий бой, а промоутер GGG назвал имена соперников на этот поединок и дату реванша с "Канело". А 19 сентября чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Били Джо Сондерс бросил вызов казахстанскому боксеру.