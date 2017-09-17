Озвучены предварительные данные о выручке с PPV-продаж на бой Головкина и Альвареса в Лас-Вегасе

Также приводятся неофициальные цифры заработка обоих боксеров.
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Фото: Golden Boy Promotions
Популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Хотя цифры пока являются неофициальными, считается, что "Канело" заработал за этот бой 25 миллионов долларов, а Головкин - десять миллионов. Также их поединок собрал 100 миллионов долларов за счет PPV-продаж, процент с продажи которых также пойдет в карман боксерам. Стоимость PPV в высоком качестве составлял 79,99 доллара", - пишет издание.
Если брать за основу данные Marca относительно прибыли от PPV-продаж, то организаторы продали порядка 1,2 миллиона платных трансляций. Отметим, что многие склонялись к интервалу от одного до 1,5 миллиона проданных PPV.
Ранее стало известно, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, где и прошел сам вечер бокса. По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, доход организаторов боя от продажи билетов составляет 30 миллионов долларов.
Вместе с тем, Vesti.kz также подсчитали приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в Лас-Вегасе. Подробнее можно узнать здесь.
Сам бой завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.
"Хотя цифры пока являются неофициальными, считается, что "Канело" заработал за этот бой 25 миллионов долларов, а Головкин - десять миллионов. Также их поединок собрал 100 миллионов долларов за счет PPV-продаж, процент с продажи которых также пойдет в карман боксерам. Стоимость PPV в высоком качестве составлял 79,99 доллара", - пишет издание.
Если брать за основу данные Marca относительно прибыли от PPV-продаж, то организаторы продали порядка 1,2 миллиона платных трансляций. Отметим, что многие склонялись к интервалу от одного до 1,5 миллиона проданных PPV.
Ранее стало известно, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, где и прошел сам вечер бокса. По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, доход организаторов боя от продажи билетов составляет 30 миллионов долларов.
Вместе с тем, Vesti.kz также подсчитали приблизительный доход Головкина и Альвареса за их бой в Лас-Вегасе. Подробнее можно узнать здесь.
Сам бой завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114.
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса.