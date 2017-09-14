С ничьей не согласен. По моим подсчет 7:5 в пользу - Головкина - Серик Сапиев

Казахстанский боксер свел вничью бой с "Канело".
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Олимпийский чемпион и депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев прокомментировал ничью, зафиксированную в поединке казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса. По его словам, озвученным в беседе с корреспондентом Vesti.kz, GGG выглядел в ринге лучше соперника.
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"С итоговым решением я скорее всего не согласен. Я считаю, что выиграл именно Геннадий. По моим подсчетам - 7:5 по раундам.
Можно было ожидать нечто спорное во время вынесения официального результата. Тут и мексиканский праздник, и организация поединка Golden Boy, которая работает с "Канело". Кроме того, среди судей был Дэйв Моретти, который дважды побывал в скандале, связанном с решением отдать победу Альваресу в близком спорном бою. Я учитывал эти факторы и даже думал, что Гена может проиграть.
Если чисто со спортивной точки зрения оценивать, то Гена был лучше. Он был активнее, больше нападал, наносил активно удары. В целом выглядел лучше. Надо будет еще раз пересмотреть встречу в спокойной обстановке", - отметил Сапиев.
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Ранее итоги боя прокомментировал сам Головкин. Казахстанец назвал судейством ужасным и отметил, что в ничьей нет его вины. В свою очередь Альварес остался доволен своей работой во время боя.
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес