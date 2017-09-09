Я набирал очки от раунда к раунду. В концовке боя я был доволен - "Канело" Альварес

Он отказался соглашаться с мнением тех, кто считает Головкина монстром.
Сегодня 12:13
Ссылки по теме:
- Я вживую видел, как Гена *** (избил) "Канело"! - Сергей Ковалев
- Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин
- Я вживую видел, как Гена *** (избил) "Канело"! - Сергей Ковалев
Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Мексиканец Сауль "Канело" Альварес прокомментировал результат боя против казахстанца Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
"Я старался двигаться по рингу, использовать канаты. И да, мы выполнили план. Я набирал очки от раунда к раунду. Я делал то, к чему мы готовились, и в концовке я был доволен. Я немного отдохну и решим с командой, что дальше.
У Головкина есть сила, но он не монстр, как все говорят. Я ничего такого не почувствовал. Это моя эра - эра "Канело"!" - заявил мексиканец и покинул пресс-конференцию.
Ранее итоги боя прокомментировал Головкин. Казахстанец назвал судейством ужасным и отметил, что в ничьей нет его вины.
Их поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Казахстанец сохранил все свои титулы - чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, но прервал серию из 37 побед подряд в 37 боях. Видео самых впечатляющих эпизодов поединка смотрите здесь.
"Я старался двигаться по рингу, использовать канаты. И да, мы выполнили план. Я набирал очки от раунда к раунду. Я делал то, к чему мы готовились, и в концовке я был доволен. Я немного отдохну и решим с командой, что дальше.
У Головкина есть сила, но он не монстр, как все говорят. Я ничего такого не почувствовал. Это моя эра - эра "Канело"!" - заявил мексиканец и покинул пресс-конференцию.
Ранее итоги боя прокомментировал Головкин. Казахстанец назвал судейством ужасным и отметил, что в ничьей нет его вины.