Большой переполох в маленькой премьер-лиге. О трансферах и ситуации вокруг "Алтая"

Команда из Семея исключена из состава участников КПЛ-2017.
Вчера 22:25
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Фото со страницы ФК "Алтай"
Неожиданные события разворачиваются в казахстанском футболе. О них и трансферах премьер-лиги рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Новость об исключении "Алтая" из состава участников премьер-лиги взбудоражила футбольную общественность. ФФК свое решение аргументировала отсутствием у команды из Семея собственного подразделения детско-юношеского и молодежного футбола, дублирующего состава и трехлетнего членства в региональной федерации.
С одной стороны, все правильно - букве закона должны следовать все без исключения. А с другой, зачем было некоторым клубам обозначать свою позицию в отношении "Алтая". Это только усилило предположение о возможной заранее спланированной акции против "Алтая".
Как бы то ни было, ФФК отступать некуда, позади репутация организации. Хотя определенному давлению все же подвергнется. Как-никак "Алтай" пользуется поддержкой одного из самых футбольных акимов Даниала Ахметова. Не зря руководство клуба заявило о своем намерении бороться до конца за место в премьер-лиге.
Если же ФФК пойдет на попятную и вернет "Алтай" в КПЛ, это вызовет еще больший резонанс. Она попросту себя скомпрометирует. Поэтому в главном футбольном органе наверняка сделают все возможное, чтобы отстоять свое решение.
Вообще, нездоровая ситуация образовалась вокруг "Алтая". С тех пор как решили объединить "Восток" и "Спартак" команду из Семея преследуют неприятности - то снимут девять очков за долги перед легионерами, то их вернут. То теперь ее исключат из КПЛ, хотя вопреки регламенту ей в прошлом году разрешили играть в первой лиге, тогда как свое восхождение должна была начинать со второй лиги.
Иначе говоря, федерации изначально следовало держать одну линию, тогда бы ее никто не упрекнул в буквоедстве. А сейчас из-за этого в выигрыше остается одноименный клуб из Тараза, откуда родом нынешний президент ФФК Сеильда Байшаков. Как известно, именно южане займут место "Алтая" в КПЛ. Конфликт интересов как бы налицо. Но решение принято и этим самым федерация поставила себя в непростое положение. Отныне любое ее решение будет скрупулезно обсуждаться болельщиками. Хочется надеяться, что такую принципиальную позицию ФФК проявит ко всем клубам, а не выборочно.
Говоря о межсезонье, нельзя не отметить о назначении на пост главного тренера "Ордабасы" Алексея Петрушина, известного по работе в "Кайрате" и "Спартаке" из Семея. Достаточно квалифицированный специалист, умеющий в короткие сроки поставить игру. Не исключено, что при выборе кандидата на вакантный пост учитывалось мнение и некоторых ведущих футболистов, а именно капитана команды Самата Смакова. В свое время ветеран казахстанского футбола играл под руководством российского тренера в "Кайрате" и отмечал его как одного из лучших наставников, с которым приходилось когда-либо работать.
Словом, хорошего рулевого обрели южане. И, в скором времени, должны начать подписывать новых игроков. Из потенциальных новичков, находящихся на просмотре, можно выделить бывшего полузащитника "Актобе" Никиту Бочарова и словацкого защитника Томаша Косута.
"Кайсар" продолжает просматривать новых легионеров. На этот раз на просмотр приехали ивуарийский нападающий брестского "Динамо" Идрисса Куяте и бурундийский полузащитник французского "Кана" Саиди Нтибазонкиза. Ранее кызылординцы подписали контракты с 15 футболистами. Если вышеназванные футболисты устроят тренерский штаб, то число новых легионеров в "Кайсаре" возрастет до шести человек.
"Окжетпес" не стал подписывать азербайджанского футболиста Самира Масимова, прошедшего два сбора с синегорцами. Не будет в команде и немецкого нападающего с казахстанскими корнями Вадима Томаса. Логика кокшетаусцев понятна, если подписывать легионеров, то способных помочь клубу в предстоящем сезоне.
"Иртыш" просматривает экс-полузащитника "Кайрата" Сито Риеру. Прошлый сезон 30-летний испанец провел в польском "Шленске". Ведущим футболистом не являлся, так как принял участие только в 11 играх и только в трех случаях выходил в основном составе. Поэтому не факт, что придется ко двору павлодарцам.
Завершили карьеру известные казахстанские футболисты Андрей Финонченко и Кайрат Нурдаулетов. Первый вошел в тренерский штаб "Шахтера", с которым начинал подготовку к сезону. А второй предыдущий сезон пропустил из-за травмы, до конца не восстановился и принял смелое решение повесить бутсы на гвоздь. Желаем Кайрату найти себя в тренерской стезе!
Добавим, что многие клубы премьер-лиги приступили к третьим заграничным сборам. Отслеживать за их трансферной деятельностью можно в нашей обновляемой "Таблице переходов"
Фото с сайта tula-football.ru, а также со страниц "Алтая" и "Окжетпеса" ВКонтакте
Новость об исключении "Алтая" из состава участников премьер-лиги взбудоражила футбольную общественность. ФФК свое решение аргументировала отсутствием у команды из Семея собственного подразделения детско-юношеского и молодежного футбола, дублирующего состава и трехлетнего членства в региональной федерации.
С одной стороны, все правильно - букве закона должны следовать все без исключения. А с другой, зачем было некоторым клубам обозначать свою позицию в отношении "Алтая". Это только усилило предположение о возможной заранее спланированной акции против "Алтая".
Как бы то ни было, ФФК отступать некуда, позади репутация организации. Хотя определенному давлению все же подвергнется. Как-никак "Алтай" пользуется поддержкой одного из самых футбольных акимов Даниала Ахметова. Не зря руководство клуба заявило о своем намерении бороться до конца за место в премьер-лиге.
Если же ФФК пойдет на попятную и вернет "Алтай" в КПЛ, это вызовет еще больший резонанс. Она попросту себя скомпрометирует. Поэтому в главном футбольном органе наверняка сделают все возможное, чтобы отстоять свое решение.
Вообще, нездоровая ситуация образовалась вокруг "Алтая". С тех пор как решили объединить "Восток" и "Спартак" команду из Семея преследуют неприятности - то снимут девять очков за долги перед легионерами, то их вернут. То теперь ее исключат из КПЛ, хотя вопреки регламенту ей в прошлом году разрешили играть в первой лиге, тогда как свое восхождение должна была начинать со второй лиги.
Иначе говоря, федерации изначально следовало держать одну линию, тогда бы ее никто не упрекнул в буквоедстве. А сейчас из-за этого в выигрыше остается одноименный клуб из Тараза, откуда родом нынешний президент ФФК Сеильда Байшаков. Как известно, именно южане займут место "Алтая" в КПЛ. Конфликт интересов как бы налицо. Но решение принято и этим самым федерация поставила себя в непростое положение. Отныне любое ее решение будет скрупулезно обсуждаться болельщиками. Хочется надеяться, что такую принципиальную позицию ФФК проявит ко всем клубам, а не выборочно.
Говоря о межсезонье, нельзя не отметить о назначении на пост главного тренера "Ордабасы" Алексея Петрушина, известного по работе в "Кайрате" и "Спартаке" из Семея. Достаточно квалифицированный специалист, умеющий в короткие сроки поставить игру. Не исключено, что при выборе кандидата на вакантный пост учитывалось мнение и некоторых ведущих футболистов, а именно капитана команды Самата Смакова. В свое время ветеран казахстанского футбола играл под руководством российского тренера в "Кайрате" и отмечал его как одного из лучших наставников, с которым приходилось когда-либо работать.
Словом, хорошего рулевого обрели южане. И, в скором времени, должны начать подписывать новых игроков. Из потенциальных новичков, находящихся на просмотре, можно выделить бывшего полузащитника "Актобе" Никиту Бочарова и словацкого защитника Томаша Косута.
"Кайсар" продолжает просматривать новых легионеров. На этот раз на просмотр приехали ивуарийский нападающий брестского "Динамо" Идрисса Куяте и бурундийский полузащитник французского "Кана" Саиди Нтибазонкиза. Ранее кызылординцы подписали контракты с 15 футболистами. Если вышеназванные футболисты устроят тренерский штаб, то число новых легионеров в "Кайсаре" возрастет до шести человек.
"Окжетпес" не стал подписывать азербайджанского футболиста Самира Масимова, прошедшего два сбора с синегорцами. Не будет в команде и немецкого нападающего с казахстанскими корнями Вадима Томаса. Логика кокшетаусцев понятна, если подписывать легионеров, то способных помочь клубу в предстоящем сезоне.
"Иртыш" просматривает экс-полузащитника "Кайрата" Сито Риеру. Прошлый сезон 30-летний испанец провел в польском "Шленске". Ведущим футболистом не являлся, так как принял участие только в 11 играх и только в трех случаях выходил в основном составе. Поэтому не факт, что придется ко двору павлодарцам.
Завершили карьеру известные казахстанские футболисты Андрей Финонченко и Кайрат Нурдаулетов. Первый вошел в тренерский штаб "Шахтера", с которым начинал подготовку к сезону. А второй предыдущий сезон пропустил из-за травмы, до конца не восстановился и принял смелое решение повесить бутсы на гвоздь. Желаем Кайрату найти себя в тренерской стезе!
Добавим, что многие клубы премьер-лиги приступили к третьим заграничным сборам. Отслеживать за их трансферной деятельностью можно в нашей обновляемой "Таблице переходов"
Фото с сайта tula-football.ru, а также со страниц "Алтая" и "Окжетпеса" ВКонтакте