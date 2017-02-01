Новость об исключении из КПЛ стала шоком. Мы занимаемся этим вопросом - президент "Алтая"

Он верит, что клуб отстоит свое место в премьер-лиге.
Сегодня 18:16
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Сержан Чайжунусов. Фото с сайта kazfootball.kz
Президент "Алтая" Сержан Чайжунусов выступил с официальным заявлением по поводу исключения клуба из числа участников казахстанской премьер-лиги-2017.
Решение не допустить "Алтай" к участию в КПЛ приняла Федерация футбола Казахстана (ФФК). Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации. Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз".
"Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что футбольный клуб "Алтай" исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги. Эта новость вызвала у всех нас шок и недоумение.
Я связался с руководством Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области, чтобы прояснить этот вопрос. Меня заверили, что ситуация находится под контролем, у клуба есть финансирование и все необходимое для участия в казахстанской премьер-лиге.
Однако на официальном сайте Федерации было опубликовано официальное сообщение о том, что Исполкомом принято решение об исключении футбольного клуба "Алтай" из числа участников казахстанской премьер-лиги.
От лица руководства клуба спешим вас заверить, что мы занимаемся решением данного вопроса. Просим вас проявить терпение, понимание и поддержать клуб в это непростое время.
О результатах мы сообщим незамедлительно. Подчеркиваем, что команда продолжает готовиться к новому сезону в штатном режиме", - цитирует Чайжунусова пресс-служба "Алтая".
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба "Восток" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.
Решение не допустить "Алтай" к участию в КПЛ приняла Федерация футбола Казахстана (ФФК). Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации. Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз".
"Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что футбольный клуб "Алтай" исключен из числа участников казахстанской премьер-лиги. Эта новость вызвала у всех нас шок и недоумение.
Я связался с руководством Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области, чтобы прояснить этот вопрос. Меня заверили, что ситуация находится под контролем, у клуба есть финансирование и все необходимое для участия в казахстанской премьер-лиге.
Однако на официальном сайте Федерации было опубликовано официальное сообщение о том, что Исполкомом принято решение об исключении футбольного клуба "Алтай" из числа участников казахстанской премьер-лиги.
От лица руководства клуба спешим вас заверить, что мы занимаемся решением данного вопроса. Просим вас проявить терпение, понимание и поддержать клуб в это непростое время.
О результатах мы сообщим незамедлительно. Подчеркиваем, что команда продолжает готовиться к новому сезону в штатном режиме", - цитирует Чайжунусова пресс-служба "Алтая".
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба "Восток" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.