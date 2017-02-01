Официально: ФК "Алтай" исключен из КПЛ-2017, его место займет "Тараз"

Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года.
Ссылки по теме:
- СМИ сообщили об исключении "Алтая" из казахстанской премьер-лиги
- ФК "Алтай" могут наказать за несоответствие нормам клуба КПЛ
Сегодня, 3 февраля, в Астане состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, сообщается на официальном сайте Федерации.
Заседание состоялось по обращению Профессиональной футбольной лиги Казахстана и на нем были рассмотрены и утверждены следующие решения:
1. Утверждены документы, регулирующие деятельность Судейского комитета.
2. Утверждены составы Комиссии по сертификации и Апелляционной комиссии по сертификации.
3. Согласовано преобразование Представительства ФФК в Алматы в Филиал.
4. Утверждена передача Академии футбола "Оңтүстік" акимату Южно-Казахстанской области.
5. Рассмотрено обращение футбольного клуба "Алтай" об исключительном применении системы сертификации.
В результате обсуждения Исполкомом было принято решение об отказе исключительного применения системы сертификации и исключении футбольного клуба "Алтай" из состава участников чемпионата по причине неисполнения критериев по сертификации (отсутствие в структуре юридического лица футбольного центра и молодежной команды для участия в первенстве среди клубов второй лиги, а также отсутствие 3-летнего членства в региональной федерации футбола). На образовавшееся вакантное место участника чемпионата утвержден футбольный клуб "Тараз" как участник "переходного" матча сезона 2016 года в соответствии с требованиями регламента чемпионата.
6. Утверждены составы участников чемпионата среди клубов премьер-лиги и первенств среди клубов/команд первой и второй лиг.
Утверждены регламенты соревнований (чемпионат, первенства среди клубов/команд первой и второй лиг, Кубок РК), проводимых среди профессиональных футбольных клубов в сезоне 2017 года.
Утверждены календари игр соревнований (чемпионат, первенства среди клубов/команд первой и второй лиг), проводимых среди профессиональных футбольных клубов в сезоне 2017 года.
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба "Восток" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.
Добавим, что 2 февраля был опубликован календарь премьер-лиги на сезон-2017.