Опубликован календарь премьер-лиги на сезон-2017

Откроет сезон матч за Суперкубок Казахстана, который состоится 4 марта.
Вчера 15:00
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Опубликован календарь игр чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги на сезон-2017, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.
Открывать сезон будет матч за Суперкубок Казахстана между "Астаной" и алматинским "Кайратом", который состоится 4 марта.
Первый тур КПЛ пройдет 8 марта. В этот день пройдут следующие матчи:
"Алтай" - "Шахтер"
"Кайсар" - "Окжетпес"
"Кайрат" - "Актобе"
"Тобол" - "Атырау"
"Иртыш" - "Акжайык"
"Ордабасы" - "Астана"
II тур
12 марта (воскресенье)
"Акжайык" - "Шахтер"
"Иртыш" - "Астана"
"Ордабасы" - "Атырау"
"Тобол" - "Актобе"
"Кайрат" - "Окжетпес"
"Кайсар" - "Алтай"
III тур
17 - 18 марта (пятница - суббота)
"Шахтер" - "Кайсар"
"Алтай" - "Кайрат"
"Окжетпес" - "Тобол"
"Актобе" - "Ордабасы"
"Атырау" - "Иртыш"
"Астана" - "Акжайык"
20-28 марта, официальные даты FIFA
IV тур
31 марта (пятница)
"Иртыш" - "Актобе"
"Ордабасы" - "Окжетпес"
"Кайрат" - "Кайсар"
1 апреля (суббота)
"Астана" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Атырау"
"Тобол" - "Алтай"
Матчи XVIII тура, 4 апреля (вторник)
"Кайрат" - "Иртыш"
"Тобол" - "Ордабасы"
V тур
8 апреля (суббота)
"Шахтер" - "Кайрат"
"Кайсар" - "Тобол"
"Алтай" - "Ордабасы"
"Окжетпес" - "Иртыш"
"Актобе" - "Акжайык"
"Атырау" - "Астана"
VI тур
12 апреля (среда)
"Атырау" - "Шахтер"
"Астана" - "Актобе"
"Акжайык" - "Окжетпес"
"Иртыш" - "Алтай"
"Ордабасы" - "Кайсар"
"Тобол" - "Кайрат"
VII тур
16 апреля (воскресенье)
"Шахтер" - "Тобол"
"Кайрат" - "Ордабасы"
"Кайсар" - "Иртыш"
"Алтай" - "Акжайык"
"Окжетпес" - "Астана"
"Актобе" - "Атырау"
19 апреля (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/8 финала
VIII тур
23 апреля (воскресенье)
"Актобе" - "Шахтер"
"Атырау" - "Окжетпес"
"Астана" - "Алтай"
"Акжайык" - "Кайсар"
"Иртыш" - "Кайрат"
"Ордабасы" - "Тобол"
26 апреля (среда), резервный день
IX тур
29 апреля (суббота)
"Шахтер" - "Ордабасы"
"Тобол" - "Иртыш"
"Кайрат" - "Акжайык"
"Кайсар" - "Астана"
"Алтай" - "Атырау"
"Окжетпес" - "Актобе"
Х тур
2 мая (вторник)
"Окжетпес" - "Шахтер"
"Актобе" - "Алтай"
"Атырау" - "Кайсар"
"Астана" - "Кайрат"
"Акжайык" - "Тобол"
"Иртыш" - "Ордабасы"
ХI тур
6 мая (суббота)
"Шахтер" - "Иртыш"
"Ордабасы" - "Акжайык"
"Тобол" - "Астана"
"Кайрат" - "Атырау"
"Кайсар" - "Актобе"
"Алтай" - "Окжетпес"
10 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/4 финала
Второй круг
ХII тур
14 мая (воскресенье)
"Шахтер" - "Акжайык"
"Астана" - "Иртыш"
"Атырау" - "Ордабасы"
"Актобе" - "Тобол"
"Окжетпес" - "Кайрат"
"Алтай" - "Кайсар"
17 мая (среда), резервный день
ХIII тур
20 мая (суббота)
"Кайсар" - "Шахтер"
"Кайрат" - "Алтай"
"Тобол" - "Окжетпес"
"Ордабасы" - "Актобе"
"Иртыш" - "Атырау"
"Акжайык" - "Астана"
24 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, первые матчи.
24 мая (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан.
ХIV тур
27-28 мая (суббота - воскресенье)*
"Шахтер" - "Астана"
"Атырау" - "Акжайык"
"Актобе" - "Иртыш"
"Окжетпес" - "Ордабасы"
"Алтай" - "Тобол"
"Кайсар" - "Кайрат"
*Матчи с участием команд - участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 28 мая. Остальные матчи 27 мая.
Матчи ХХ тура, 31 мая (среда)
"Кайрат" - "Астана"
"Ордабасы" - "Иртыш"
ХV тур
3 июня (суббота)
"Кайрат" - "Шахтер"
"Тобол" - "Кайсар"
"Ордабасы" - "Алтай"
"Иртыш" - "Окжетпес"
"Акжайык" - "Актобе"
"Астана" - "Атырау"
5-13 июня, официальные даты FIFA
14 июня (среда), резервный день
ХVI тур
17-18 июня (суббота - воскресенье)*
"Шахтер" - "Атырау"
"Актобе" - "Астана"
"Окжетпес" - "Акжайык"
"Алтай" - "Иртыш"
"Кайсар" - "Ордабасы"
"Кайрат" - "Тобол"
*Матчи с участием команд - участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 17 июня. Остальные матчи 18 июня.
21 июня (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, ответные матчи.
21 июня (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан.
ХVII тур
24 июня (суббота)
"Ордабасы" - "Кайрат"
"Иртыш" - "Кайсар"
25 июня (воскресенье)
"Тобол" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Алтай"
"Астана" - "Окжетпес"
"Атырау" - "Актобе"
ХVIII тур
1 июля (суббота)
"Шахтер" - "Актобе"
"Окжетпес" - "Атырау"
"Алтай" - "Астана"
"Кайсар" - "Акжайык"
ХIХ тур
8 июля (суббота)
"Астана" - "Кайсар"
"Атырау" - "Алтай"
"Актобе" - "Окжетпес"
9 июля (воскресенье)
"Акжайык" - "Кайрат"
"Ордабасы" - "Шахтер"
"Иртыш" - "Тобол"
ХХ тур
15 июля (суббота)
"Шахтер" - "Окжетпес"
"Алтай" - "Актобе"
"Кайсар" - "Атырау"
"Тобол" - "Акжайык"
ХХI тур
22 июля (суббота)
"Астана" - "Тобол"
"Актобе" - "Кайсар"
"Окжетпес" - "Алтай"
23 июля (воскресенье)
"Иртыш" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Ордабасы"
"Атырау" - "Кайрат"
ХХII тур
29 июля (суббота)
"Шахтер" - "Алтай"
"Окжетпес" - "Кайсар"
"Атырау" - "Тобол"
30 июля (воскресенье)
"Актобе" - "Кайрат" *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК "Кайрат" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018.
"Астана" - "Ордабасы" *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК "Ордабасы" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018 или участия ФК "Астана" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018.
"Акжайык" -" Иртыш" *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК "Иртыш" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018.
7 августа (понедельник), резервный день
Третий круг
XXIII тур, 12-13 августа (суббота - воскресенье)
6 - 12
7 - 5
8 - 4
9 - 3
10 - 2
11 1
XXIV тур, 19-20 августа (суббота - воскресенье)
12 - 11
1 - 10
2 - 9
3 - 8
4 - 7
5 - 6
XXV тур, 26-27 августа (суббота - воскресенье)
5 - 12
6 - 4
7 - 3
8 - 2
9 - 1
10 - 11
28 августа - 5 сентября, официальные даты FIFA
XXVI тур, 9 сентября (суббота)
12 - 10
11 - 9
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 5
XXVII тур, 16-17 сентября (суббота - воскресенье)
4 - 12
5 - 3
6 - 2
7 - 1
8 - 11
9 - 10
20 сентября (среда), резервный день
XXVIII тур, 23-24 сентября (суббота - воскресенье)
12 - 9
10 - 8
11 - 7
1 - 6
2 - 5
3 - 4
XXIX тур, 30 сентября - 1 октября (суббота - воскресенье)
3 - 12
4 - 2
5 - 1
6 - 11
7 - 10
8 - 9
2-10 октября, официальные даты FIFA
11 октября (среда), резервный день
14 октября (суббота), Кубок Республики Казахстан, Финал
XXX тур, 15 октября (воскресенье) *
12 - 8
9 - 7
10 - 6
11 - 5
1 - 4
2 - 3
*матчи с участием команд-участниц финального матча Кубка Казахстана автоматически переносятся на один из резервных дней.
XXXI тур, 21-22 октября (суббота - воскресенье)
2 - 12
3 - 1
4 - 11
5 - 10
6 - 9
7 - 8
25 октября (среда), резервный день
XXXII тур, 28 октября (суббота)
12 - 7
8 - 6
9 - 5
10 - 4
11 - 3
1 - 2
1 - 12
2 - 11
3 - 10
4 - 9
5 - 8
6 - 7
9 ноября (четверг), переходный матч за право участия в Премьер-Лиге-2018.
6-14 ноября, официальные даты FIFA.
Открывать сезон будет матч за Суперкубок Казахстана между "Астаной" и алматинским "Кайратом", который состоится 4 марта.
Первый тур КПЛ пройдет 8 марта. В этот день пройдут следующие матчи:
"Алтай" - "Шахтер"
"Кайсар" - "Окжетпес"
"Кайрат" - "Актобе"
"Тобол" - "Атырау"
"Иртыш" - "Акжайык"
"Ордабасы" - "Астана"
II тур
12 марта (воскресенье)
"Акжайык" - "Шахтер"
"Иртыш" - "Астана"
"Ордабасы" - "Атырау"
"Тобол" - "Актобе"
"Кайрат" - "Окжетпес"
"Кайсар" - "Алтай"
III тур
17 - 18 марта (пятница - суббота)
"Шахтер" - "Кайсар"
"Алтай" - "Кайрат"
"Окжетпес" - "Тобол"
"Актобе" - "Ордабасы"
"Атырау" - "Иртыш"
"Астана" - "Акжайык"
20-28 марта, официальные даты FIFA
IV тур
31 марта (пятница)
"Иртыш" - "Актобе"
"Ордабасы" - "Окжетпес"
"Кайрат" - "Кайсар"
1 апреля (суббота)
"Астана" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Атырау"
"Тобол" - "Алтай"
Матчи XVIII тура, 4 апреля (вторник)
"Кайрат" - "Иртыш"
"Тобол" - "Ордабасы"
V тур
8 апреля (суббота)
"Шахтер" - "Кайрат"
"Кайсар" - "Тобол"
"Алтай" - "Ордабасы"
"Окжетпес" - "Иртыш"
"Актобе" - "Акжайык"
"Атырау" - "Астана"
VI тур
12 апреля (среда)
"Атырау" - "Шахтер"
"Астана" - "Актобе"
"Акжайык" - "Окжетпес"
"Иртыш" - "Алтай"
"Ордабасы" - "Кайсар"
"Тобол" - "Кайрат"
VII тур
16 апреля (воскресенье)
"Шахтер" - "Тобол"
"Кайрат" - "Ордабасы"
"Кайсар" - "Иртыш"
"Алтай" - "Акжайык"
"Окжетпес" - "Астана"
"Актобе" - "Атырау"
19 апреля (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/8 финала
VIII тур
23 апреля (воскресенье)
"Актобе" - "Шахтер"
"Атырау" - "Окжетпес"
"Астана" - "Алтай"
"Акжайык" - "Кайсар"
"Иртыш" - "Кайрат"
"Ордабасы" - "Тобол"
26 апреля (среда), резервный день
IX тур
29 апреля (суббота)
"Шахтер" - "Ордабасы"
"Тобол" - "Иртыш"
"Кайрат" - "Акжайык"
"Кайсар" - "Астана"
"Алтай" - "Атырау"
"Окжетпес" - "Актобе"
Х тур
2 мая (вторник)
"Окжетпес" - "Шахтер"
"Актобе" - "Алтай"
"Атырау" - "Кайсар"
"Астана" - "Кайрат"
"Акжайык" - "Тобол"
"Иртыш" - "Ордабасы"
ХI тур
6 мая (суббота)
"Шахтер" - "Иртыш"
"Ордабасы" - "Акжайык"
"Тобол" - "Астана"
"Кайрат" - "Атырау"
"Кайсар" - "Актобе"
"Алтай" - "Окжетпес"
10 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/4 финала
Второй круг
ХII тур
14 мая (воскресенье)
"Шахтер" - "Акжайык"
"Астана" - "Иртыш"
"Атырау" - "Ордабасы"
"Актобе" - "Тобол"
"Окжетпес" - "Кайрат"
"Алтай" - "Кайсар"
17 мая (среда), резервный день
ХIII тур
20 мая (суббота)
"Кайсар" - "Шахтер"
"Кайрат" - "Алтай"
"Тобол" - "Окжетпес"
"Ордабасы" - "Актобе"
"Иртыш" - "Атырау"
"Акжайык" - "Астана"
24 мая (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, первые матчи.
24 мая (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан.
ХIV тур
27-28 мая (суббота - воскресенье)*
"Шахтер" - "Астана"
"Атырау" - "Акжайык"
"Актобе" - "Иртыш"
"Окжетпес" - "Ордабасы"
"Алтай" - "Тобол"
"Кайсар" - "Кайрат"
*Матчи с участием команд - участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 28 мая. Остальные матчи 27 мая.
Матчи ХХ тура, 31 мая (среда)
"Кайрат" - "Астана"
"Ордабасы" - "Иртыш"
ХV тур
3 июня (суббота)
"Кайрат" - "Шахтер"
"Тобол" - "Кайсар"
"Ордабасы" - "Алтай"
"Иртыш" - "Окжетпес"
"Акжайык" - "Актобе"
"Астана" - "Атырау"
5-13 июня, официальные даты FIFA
14 июня (среда), резервный день
ХVI тур
17-18 июня (суббота - воскресенье)*
"Шахтер" - "Атырау"
"Актобе" - "Астана"
"Окжетпес" - "Акжайык"
"Алтай" - "Иртыш"
"Кайсар" - "Ордабасы"
"Кайрат" - "Тобол"
*Матчи с участием команд - участниц 1/2 финала Кубка Республики Казахстан состоятся 17 июня. Остальные матчи 18 июня.
21 июня (среда), Кубок Республики Казахстан, 1/2 финала, ответные матчи.
21 июня (среда), резервный день для команд, не участвующих в 1/2 финала Кубка Республики Казахстан.
ХVII тур
24 июня (суббота)
"Ордабасы" - "Кайрат"
"Иртыш" - "Кайсар"
25 июня (воскресенье)
"Тобол" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Алтай"
"Астана" - "Окжетпес"
"Атырау" - "Актобе"
ХVIII тур
1 июля (суббота)
"Шахтер" - "Актобе"
"Окжетпес" - "Атырау"
"Алтай" - "Астана"
"Кайсар" - "Акжайык"
ХIХ тур
8 июля (суббота)
"Астана" - "Кайсар"
"Атырау" - "Алтай"
"Актобе" - "Окжетпес"
9 июля (воскресенье)
"Акжайык" - "Кайрат"
"Ордабасы" - "Шахтер"
"Иртыш" - "Тобол"
ХХ тур
15 июля (суббота)
"Шахтер" - "Окжетпес"
"Алтай" - "Актобе"
"Кайсар" - "Атырау"
"Тобол" - "Акжайык"
ХХI тур
22 июля (суббота)
"Астана" - "Тобол"
"Актобе" - "Кайсар"
"Окжетпес" - "Алтай"
23 июля (воскресенье)
"Иртыш" - "Шахтер"
"Акжайык" - "Ордабасы"
"Атырау" - "Кайрат"
ХХII тур
29 июля (суббота)
"Шахтер" - "Алтай"
"Окжетпес" - "Кайсар"
"Атырау" - "Тобол"
30 июля (воскресенье)
"Актобе" - "Кайрат" *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК "Кайрат" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018.
"Астана" - "Ордабасы" *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК "Ордабасы" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018 или участия ФК "Астана" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018.
"Акжайык" -" Иртыш" *
* автоматический перенос на 7 августа (понедельник) в случае участия ФК "Иртыш" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2017/2018.
7 августа (понедельник), резервный день
Третий круг
XXIII тур, 12-13 августа (суббота - воскресенье)
6 - 12
7 - 5
8 - 4
9 - 3
10 - 2
11 1
XXIV тур, 19-20 августа (суббота - воскресенье)
12 - 11
1 - 10
2 - 9
3 - 8
4 - 7
5 - 6
XXV тур, 26-27 августа (суббота - воскресенье)
5 - 12
6 - 4
7 - 3
8 - 2
9 - 1
10 - 11
28 августа - 5 сентября, официальные даты FIFA
XXVI тур, 9 сентября (суббота)
12 - 10
11 - 9
1 - 8
2 - 7
3 - 6
4 - 5
XXVII тур, 16-17 сентября (суббота - воскресенье)
4 - 12
5 - 3
6 - 2
7 - 1
8 - 11
9 - 10
20 сентября (среда), резервный день
XXVIII тур, 23-24 сентября (суббота - воскресенье)
12 - 9
10 - 8
11 - 7
1 - 6
2 - 5
3 - 4
XXIX тур, 30 сентября - 1 октября (суббота - воскресенье)
3 - 12
4 - 2
5 - 1
6 - 11
7 - 10
8 - 9
2-10 октября, официальные даты FIFA
11 октября (среда), резервный день
14 октября (суббота), Кубок Республики Казахстан, Финал
XXX тур, 15 октября (воскресенье) *
12 - 8
9 - 7
10 - 6
11 - 5
1 - 4
2 - 3
*матчи с участием команд-участниц финального матча Кубка Казахстана автоматически переносятся на один из резервных дней.
XXXI тур, 21-22 октября (суббота - воскресенье)
2 - 12
3 - 1
4 - 11
5 - 10
6 - 9
7 - 8
25 октября (среда), резервный день
XXXII тур, 28 октября (суббота)
12 - 7
8 - 6
9 - 5
10 - 4
11 - 3
1 - 2
1 - 12
2 - 11
3 - 10
4 - 9
5 - 8
6 - 7
9 ноября (четверг), переходный матч за право участия в Премьер-Лиге-2018.
6-14 ноября, официальные даты FIFA.