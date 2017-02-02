Экс-капитан сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов объявил о завершении карьеры

34-летний игрок рассказал о ближайших планах.

Экс-капитан сборной Казахстана по футболу 34-летний Кайрат Нурдаулетов завершает игровую карьеру. О причинах такого решения, а также о ближайших планах футболист рассказал в интервью KazFootball.kz.



- Кайрат, о Вас давно не было слышно. Во второй половине прошлого сезона Вы появились в "Акжайыке", но из-за травмы помочь клубу не смогли. Как проходил процесс восстановления после травмы, которой уже несколько лет?



- Честно говоря, не ожидал, что так получится. Вроде бы все нормально, и снимки об этом говорят, а все равно что-то беспокоит. Если бы все было нормально, я бы где-то сейчас играл бы. А подводить людей не в моих правилах. Подумал, что это, наверное, знак свыше – нужно смотреть уже в другую сторону.



- Ваша операция, насколько я помню, проходила в Москве. Было это достаточно давно.



- Да, операцию сделали в ноябре 2015 года. Больше не оперировался. В прошлом году осенью ездил в Италию. Там сказали, что все хорошо, прописали некоторые упражнения, рекомендовали какие-то витамины и добавки. Все это я выполнил, однако улучшения нет.



- А что именно беспокоит?



- Вроде бы ничего серьезного – могу ходить, бегать, прыгать, однако кое-какие специфические движения вызывают дискомфорт. Когда ты не готов на все сто процентов, то не стоит рисковать. Конечно, мы с ребятами сами собираемся, играем в футбол, однако на большом поле и в серьезном матче уже нужно выкладываться в полную силу. Философски к этому отнесся и принял решение, что теперь нужно идти по другому пути.



- Во время Вашего восстановления были ли другие конкретные варианты от клубов премьер-лиги, учитывая Ваш колоссальный опыт и имя, заработанное годами?



- Были предложения от некоторых клубов – пройти сборы, присмотреться. Однако я уже в начале года принял решение завершить карьеру. Не хотел дурной славы за спиной, что, мол, ничего на поле не может уже, не помогает команде и прочее.



- Вас частенько можно было увидеть на трибунах во время футбольных матчей. Старались быть в курсе всех событий?



- В Интернете регулярно отслеживаю новости. Посещал топовые футбольные матчи, как, к примеру, между "Кайратом" и "Астаной". Все-таки футбол - это моя жизнь.



- Каковы ближайшие планы – может, пойдете в тренеры? Еще один путь, по которому идут бывшие футболисты, – стать функционером. К примеру, Руслан Балтиев. Туда же метит и другой Ваш бывший партнер Андрей Карпович.



- На руководящей должности можно попробовать себя. Тренерская карьера меня тоже привлекает. Если будут предложения, то, конечно, постараюсь принести пользу команде. Сейчас на жизнь мне и моей семье хватает, однако из футбола уходить не хочется.



- Тем более у Вас есть тренерская категория "А", которую Вы получили, будучи слушателем тренерских курсов в составе экспериментальной группы, куда вошли и другие бывшие игроки сборной Казахстана.



- Все верно. С этой категорией мне нужно проработать три года. Говорят же – "плох тот солдат, который не мечтает стать генералом". Если будет работа, то, конечно, хотелось бы дальше и категорию Pro получить. Правда, об этом сейчас говорить рано.



- Может быть, у Вас с кем-то из тренеров или руководителей клубов был соответствующий разговор?



- Конкретных разговоров пока не было. Думаю, люди еще не знают, что я завершаю свою карьеру. Возможно, люди думают, что я хочу где-то еще поиграть.



- Вы с успехом защищали цвета "Кайрата" и "Тобола", Вам аплодировали болельщики "Астаны", где Вы даже исполняли функцию капитана команды. Помнят Вас и в Павлодаре, а также в Петропавловске. И все-таки – кому из клубов принадлежит Ваше сердце? Какую команду можете назвать родной?



- Я сам алматинец и люблю свой город. Здесь живут мои родственники. Поэтому "Кайрат" - родная команда для меня, но в то же время я многим обязан и "Астане". В этой команде пережил расцвет своей карьеры. Поэтому расценю как 50 на 50. С одной стороны, родной город и близкие люди, а с другой – команда, в которой я раскрылся как футболист.



- Болельщики помнят Вас и в качестве капитана сборной страны, за которую Вы сыграли 35 матчей и забили 4 гола. Могли бы назвать самый запоминающийся в майке главной команды?



- Запомнилась игра с Германией на выезде, где мы уступили, однако в той игре я впервые надел капитанскую повязку. Конечно, запоминающихся моментов в сборной было немало, но именно функция капитана команды, да еще и впервые, дарит непередаваемые эмоции.



- Может быть, Вам стоило бы провести прощальный матч, как это было у многих футболистов. Наверняка Вы помните, как в "Иртыше" провожали Сергея Тимофеева.



- Красиво завершить карьеру хотели бы многие. Но для этого мне хотя бы нужно было где-то играть. Знаете, в таких ситуациях обычно инициатива исходит от клуба, где футболист провел значительную часть своей карьеры, однако пока таких предложений не было. Думаю, об этом говорить не стоит. Да и не развито это у нас.



- Есть ли люди, которым Вы благодарны за то, что Ваша карьера в футболе сложилась весьма успешно? Я имею в виду тех людей, сделавших из Вас человека, которого мы все знаем.



- В первую очередь, хотел бы поблагодарить своих родителей и сестренку. Это те люди, которые помогли мне, когда я только начинал играть. Благодарен своей семье, которая меня всячески поддерживает. Большая заслуга в моем становлении как футболиста и первого тренера Игоря Матвеевича Романова, который сначала предложил мне, мальчишке, поиграть с ними в футбол, а затем пригласил в детскую команду. Есть люди, которые воспитывали меня в интернате. К примеру, Азат Абдракович Нильдибаев. Он перевел меня из нападения в защиту. Наверное, для игры впереди мне не хватало каких-то качеств. Тем не менее не поставил на мне крест. В "Кайрате" мне помог Виктор Георгиевич Катков. Поверил меня в молодежной сборной и Владимир Фомичев. Тренеры заложили во мне "физику", научили другим вещам. Дальше – Дмитрий Огай, который пригласил меня, 18-летнего пацана, в хорошую команду – "Есиль-Богатырь". Тогда она шла в лидерах. Для меня было честью играть рядом с такими футболистами, как Авдеев, Калабухин, Тимофеев, Кучерявых, Мирзабаев и другими. Большое спасибо Аскару Кожабергенову, который перед моим уходом в "Есиль-Богатырь" поговорил с родителями. Я ведь единственный сын в семье, и они переживали. Аскар Сейдахметович для меня как родной дядя. Я был домашним, поэтому его подсказки и поддержка помогали мне вдали от родного дома. По ходу карьеры, наверное, мне где-то не хватало уверенности, но с приходом в сборную Мирослава Беранека я значительно прибавил в этом плане. Он сделал меня капитаном сборной, хотя внутренне я был очень сильно удивлен. Мирослав тогда сказал мне, что у меня все получится. Ну и всем тренерам, под руководством которых я играл, хочется сказать большое спасибо! В моей карьере не было таких людей, которые мне чего-то недодали, не ставили в состав и так далее. Всегда считал, что, если не играешь, значит, сам виноват. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить болельщиков всех клубов, в которых я играл, и любителей казахстанского футбола! Они горячо болели за нас, переживали. Это дорогого стоит.



- У Вас подрастает сын. Теперь, после завершения карьеры, у Вас времени будет больше. Может быть, он станет футболистом под Вашим чутким присмотром?



- Конечно, хотелось бы, чтобы он был футболистом. В первую очередь был ближе к спорту. Сын сейчас занимается, ходит на тренировки. Он еще маленький, а в этом возрасте дети очень переменчивы. Посмотрим, когда станет постарше и, если я увижу в нем желание стать профессиональным футболистом, подскажу ему и сделаю все возможное. Самое главное – его желание. Захочет стать космонавтом – будет космонавтом, если юристом – будет им.