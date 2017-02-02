"Шахтер" высказался об исключении "Алтая" из казахстанской премьер-лиги

Клуб из ВКО наказали за несоответствие правилам сертификации.
Вчера 20:11
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Фото с официального сайта "Шахтера"
Карагандинский "Шахтер" высказался по поводу исключения "Алтая" из казахстанской премьер-лиги.
Решение не допустить "Алтай" к участию в КПЛ приняла Федерация футбола Казахстана (ФФК). Поводом для этого стало несоответствие клуба из Восточно-Казахстанской области правилам сертификации. Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз".
"Решение об исключении футбольного клуба "Алтай" из участников чемпионата, в связи с невозможностью клубом выполнить требования правил сертификации, обязательное для всех клубов премьер-лиги, было воспринято в ФК "Шахтер" с сожалением. Но правила едины для всех, и необходимо четко понимать, что выступление в премьер-лиге накладывает на клуб определенные обязательства в спортивной инфраструктуре, которые обязательны к исполнению. Клубу необходимо иметь команды футбольного центра, команду второй лиги, женскую команду и так далее.
Планируя свое участие в премьер-лиге, клубу было необходимо в течение сезона и по его окончании попытаться привести в порядок инфраструктурные вопросы согласно правилам сертификации для того, чтобы данная ситуация не смогла возникнуть", - говорится в заявлении "Шахтера" на официальном сайте клуба.
Между тем президент "Алтая" Сержан Чайжунусов заявил, что клуб будет бороться за свое место в КПЛ.
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба "Восток" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.
Решение не допустить "Алтай" к участию в КПЛ приняла Федерация футбола Казахстана (ФФК). Поводом для этого стало несоответствие клуба из Восточно-Казахстанской области правилам сертификации. Вместо "Алтая" в КПЛ выступит "Тараз".
"Решение об исключении футбольного клуба "Алтай" из участников чемпионата, в связи с невозможностью клубом выполнить требования правил сертификации, обязательное для всех клубов премьер-лиги, было воспринято в ФК "Шахтер" с сожалением. Но правила едины для всех, и необходимо четко понимать, что выступление в премьер-лиге накладывает на клуб определенные обязательства в спортивной инфраструктуре, которые обязательны к исполнению. Клубу необходимо иметь команды футбольного центра, команду второй лиги, женскую команду и так далее.
Планируя свое участие в премьер-лиге, клубу было необходимо в течение сезона и по его окончании попытаться привести в порядок инфраструктурные вопросы согласно правилам сертификации для того, чтобы данная ситуация не смогла возникнуть", - говорится в заявлении "Шахтера" на официальном сайте клуба.
Между тем президент "Алтая" Сержан Чайжунусов заявил, что клуб будет бороться за свое место в КПЛ.
Напомним, в 2016 году "Алтай" был оштрафован на девять очков за долги ликвидированного усть-каменогорского клуба "Восток" перед сербскими игроками Сашей Добричем и Джордже Мрджанином. В конце сезона клуб выиграл дело в Спортивно-арбитражном суде и добился возврата баллов, благодаря чему и получил шанс сыграть в КПЛ.
Футбольный клуб "Алтай" был образован в конце 2015 года. Руководство Восточно-Казахстанской области приняло решение закрыть "Спартак" (Семей) и "Восток" (Усть-Каменогорск), создав вместо них один клуб.