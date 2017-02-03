Экс-тренер "Кайрата" возглавил "Ордабасы"

Он сменил Бахтияра Байсеитова, который стал президентом клуба.
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Петрушин (слева) и Байсеитов. Фото пресс-службы "Ордабасы"
Российский специалист Алексей Петрушин назначен главным тренером "Ордабасы", сообщает пресс-служба шымкентского клуба.
Срок контракта и другие детали соглашения пока не уточняются. Сейчас Петрушин находится в Турции, где "Ордабасы" готовится к новому сезону.
65-летний Петрушин возвращается в чемпионат Казахстана спустя два сезона. В 2014 году он работал с семейским "Спартаком", с которым вылетел из премьер-лиги, а в 2004 году Петрушин привел "Кайрат" к последнему на данный момент чемпионству. В его тренерской карьере также были такие клубы, как московское и минское "Динамо", тульский "Арсенал", "Шинник", "Химки" и другие. Как футболист Петрушин известен по выступлениям за московское "Динамо" и "Пахтакор".
Ранее главным тренером "Ордабасы" был Бахтияр Байсеитов, под руководством которого шымкентцы дважды занимали четвертое место в КПЛ. В начале января Байсеитов был назначен президентом клуба.
Срок контракта и другие детали соглашения пока не уточняются. Сейчас Петрушин находится в Турции, где "Ордабасы" готовится к новому сезону.
65-летний Петрушин возвращается в чемпионат Казахстана спустя два сезона. В 2014 году он работал с семейским "Спартаком", с которым вылетел из премьер-лиги, а в 2004 году Петрушин привел "Кайрат" к последнему на данный момент чемпионству. В его тренерской карьере также были такие клубы, как московское и минское "Динамо", тульский "Арсенал", "Шинник", "Химки" и другие. Как футболист Петрушин известен по выступлениям за московское "Динамо" и "Пахтакор".
Ранее главным тренером "Ордабасы" был Бахтияр Байсеитов, под руководством которого шымкентцы дважды занимали четвертое место в КПЛ. В начале января Байсеитов был назначен президентом клуба.