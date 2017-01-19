Бахтияр Байсеитов покинул пост главного тренера "Ордабасы"

Под его руководством шымкентский клуб дважды занимал четвертое место.
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Бахтияр Байсеитов. Фото пресс-службы "Кайрата"
Главный тренер шымкентского "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов покинул свой пост, сообщает KazFootball.kz.
Ранее стало известно, что 64-летний специалист стал президентом "Ордабасы". Отмечается, что теперь шымкентский клуб находится в поиске главного тренера.
Напомним, что Байсеитов принял "Ордабасы" в августе 2015 года. Под его руководством шымкентский клуб дважды занимал четвертое место, тем самым повторив клубное достижение в своей истории.
Ранее стало известно, что 64-летний специалист стал президентом "Ордабасы". Отмечается, что теперь шымкентский клуб находится в поиске главного тренера.
Напомним, что Байсеитов принял "Ордабасы" в августе 2015 года. Под его руководством шымкентский клуб дважды занимал четвертое место, тем самым повторив клубное достижение в своей истории.