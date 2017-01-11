Бахтияр Байсеитов стал президентом ФК "Ордабасы"

Специалист рассказал о дальнейшей работе в клубе.

Главный тренер футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов стал президентом команды. Корреспонденту Vesti.kz удалось связаться со специалистом, который вместе с командой находится в Турции, и уточнить информацию из первых уст.



"Слухам иногда надо верить. Меня попросили поработать и теперь я буду совмещать две должности", - прокомментировал Байсеитов.



Ранее Vesti.kz сообщали о возможной тренерской рокировке с переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе.



Сейчас "Ордабасы" проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. Подопечные Байсеитова в контрольном матче уступили клубу третьей лиги бельгийского чемпионата "Беерсхоту" со счетом (0:1). 3 февраля клуб встретится в товарищеском поединке с софийской "Славией".



Добавим, что сезон 2016 года "Ордабасы" под руководством Байсеитова завершил на четвертом месте. За трансферными новостями можно следить в "Таблице переходов КПЛ".