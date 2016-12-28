Шымкентское затишье. К чему бы такая пауза в "Ордабасы"?

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Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
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Халл Сити Эвертон 02:00
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Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
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Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Шымкентское затишье. К чему бы такая пауза в "Ордабасы"?

В новом сезоне "Ордабасы" выступит в квалификации Лиги Европы.

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3 Комментария
Фото с сайта Footboom.kz
Фото с сайта Footboom.kz
Минувший сезон выдался непростым для "Ордабасы". Команда выступала нестабильно и только под занавес чемпионата выправила турнирное положение, заняла четвертое место и вместе с тем завоевала путевку в еврокубки, передает корреспондент Vesti.kz.

Однако на трансферном рынке южане ведут себя слишком скромно. Отметились всего-то приглашением в тренерский штаб талантливого казахстанского специалиста Андрея Ферапонтова.

По игрокам же полная тишина. При этом клуб не продлил контракт с одним из одаренных и ярких своих воспитанников Еркебуланом Тунгышбаевым, что очень удивительно, ведь футболист-то играющий и перспективный. В основном составе дебютировал в 2014 году, в этом же сезоне был признан открытием сезона. И по праву удостаивался такого признания, так как, играя на позиции лимитчика, не тушевался, показывая весьма добротную игру. Провел 21 матч, забил гол и отдал результативную передачу. В 2015 году и вовсе играл регулярно - 31 матч в премьер-лиге, семь голов и четыре голевых паса. В последнем чемпионате также был одним из ключевых игроков - 28 игр, три гола и четыре результативные передачи. 

Понятно, что полузащитник молодежной сборной Казахстана без клуба не останется и продолжит выступление в КПЛ. Лишь бы не расслабился. Да вот только трансферная политика "Ордабасы" непонятна. Неужели у клуба большой выбор квалифицированных исполнителей, что можно так легко отпустить своего воспитанника. 

Более того, шымкентцы до сих пор не приобрели ни одного игрока. Видимо, разговоры о возможной тренерской рокировке с переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе были не беспочвенными. В противном случае по завершении чемпионата в "Ордабасы" оказались бы новые игроки. Тем более, что Байсеитов как никто другой умеет уговаривать.        

Не исключено, что еще не утвержден бюджет на будущий год. Хотя это не мешает подписывать предварительные контракты с потенциальными новичками. Как-никак команде выступать в квалификации Лиги Европы-2017 и бюджет по определению не может быть сверстан ниже предыдущего. Поэтому какие-то наработки по трансферным вопросам должны вестись. Во всяком случае во избежании провала в еврокубковой отборочной стадии, как это было в последние два года. Не секрет, что для успешного выступления необходимы качественные исполнители, а не сдувшиеся и зазнавшиеся футболисты. 

Параллельно не мешало бы в порядок привести главную арену города, установить, наконец-то, нормальное искусственное освещение и застелить новый газон, чтобы не позориться перед гостями из Европы. Да и кому нужен футбол в 40-градусную жару? Высокопоставленные лица сидят-то в VIP-ложе, а вот болельщики из год в год мучаются под пеклом солнца.   

В общем, "Ордабасы" ожидает непростой год. Усиления требуют многие позиции, в том числе вратарская. В то же время следует избавляться от возрастных игроков, которые уже не способны помочь клубу. Лучше на их места наигрывать молодежь, у нее уж точно глаза горят. И только бы не опростоволосились в Европе, болельщики этого не заслужили!

Добавим, что сезон 2016 года "Ордабасы" под руководством Бахтияра Байсеитова завершил на четвертом месте. За трансферными новостями можно следить в "Таблице переходов КПЛ".

Другие новости премьер-лиги можно также прочитать на сайте ПФЛК.       
Просмотров: 1606  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 14:44
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4539
аууу, пацанчик шымкентский , почему молчишь????????????
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Нурлан Шынтасов Сегодня 15:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 264
вылет с первого раунда,и потом скажет времени мало было для приобретение новичков,каждый год петь одной и тоже песни они привыкли и не устали,не пора ли решать другие задачи например уволить гл,тренера и приобрести более нормального что бы болельщикам лапшу на уши не вешать,и через пару лет на призовые места побороться,данного гл,тренера выше четвертого не получится у него максимум это,на большее не потянет,а состав с каждым годом заметно слабеет по играм видно
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Donald Trump Сегодня 15:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Шымкентским пацан, выходи подлый трус!!!)))
Всех с наступающим новым годом!
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