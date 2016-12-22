Ферапонтов в "Ордабасы". Как в Шымкенте проводят работу над ошибками

В минувшем сезоне южане финишировали на четвертом месте.
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Фото с сайта radiotochka.kz
Как известно, казахстанец Андрей Ферапонтов пополнил тренерский штаб "Ордабасы". Инициатором приглашения стал нынешний наставник шымкентского клуба Бахтияр Байсеитов, передает корреспондент Vesti.kz.
Впрочем, выбор в пользу Ферапонтова неслучаен. Ни для кого не секрет, что он один из самых прогрессирующих молодых специалистов. В молодежной сборной Казахстана работал у Саулюса Ширмялиса, самостоятельно тренировал "Иле-Саулет" и "Окжетпес". Более того, помог кокшетаусцам пробиться в премьер-лигу, после чего стал помощником Владимира Муханова, а впоследствии и Талгата Байсуфинова в национальной сборной. И вот новый вызов.
Несомненно, усилит тренерский штаб "Ордабасы". Ранее у Бахтияра Байсеитова были другие помощники. И, откровенно говоря, не совсем справлялись со своими обязанностями. Были сильные расхождения при выборе состава. Нередко в стартовый состав попадали не самые сильные футболисты, что сказывалось на результатах команды. И только с уходом летом таджикского специалиста Мухсина Мухамадиева, серба Небойши Топалова, латвийца Александра Кулакова "Ордабасы" стабилизировал в игру и завершил сезон на итоговом четвертом месте, завоевав путевку в еврокубки.
Ну, и не будем забывать, что за тренировочный процесс в клубе отвечают ассистенты главного тренера. По крайней мере, именно так заведено при Бахтияре Байсеитове. Но это не значит, что он только смотрит со стороны, свою лепту, конечно же, вносит. При этом ходили разговоры о том, что Байсеитов со временем оставит тренерскую деятельность и перейдет на руководящую должность в "Ордабасы". В этом случае необходимо подготовить преемника. Им как раз-таки может стать Ферапонтов. Как-никак он заслуживает доверия. Другое дело, что шымкентцы могут сделать ставку на иностранного специалиста при условии, что одним из помощников будет экс-тренер "Окжетпеса". И подобный поворот событий возможен уже в следующем году, если не раньше.
Определенно, "Ордабасы" может стать для Ферапонтова трамплином в тренерском росте. Главный козырь этого молодого специалиста в том, что давал результат, где бы ранее не трудился. Поэтому есть надежда, что его карьерный рост продолжится и рано или поздно воспользуется шансом получить независимую работу.
Добавим, что "Ордабасы" завершил минувший чемпионат на четвертом месте и получил право выступить в квалификации Лиги Европы следующего сезона. Также в тренерском штабе клуба продолжат работу Сергей Попков и тренер вратарей Юрий Новиков.
Впрочем, выбор в пользу Ферапонтова неслучаен. Ни для кого не секрет, что он один из самых прогрессирующих молодых специалистов. В молодежной сборной Казахстана работал у Саулюса Ширмялиса, самостоятельно тренировал "Иле-Саулет" и "Окжетпес". Более того, помог кокшетаусцам пробиться в премьер-лигу, после чего стал помощником Владимира Муханова, а впоследствии и Талгата Байсуфинова в национальной сборной. И вот новый вызов.
Несомненно, усилит тренерский штаб "Ордабасы". Ранее у Бахтияра Байсеитова были другие помощники. И, откровенно говоря, не совсем справлялись со своими обязанностями. Были сильные расхождения при выборе состава. Нередко в стартовый состав попадали не самые сильные футболисты, что сказывалось на результатах команды. И только с уходом летом таджикского специалиста Мухсина Мухамадиева, серба Небойши Топалова, латвийца Александра Кулакова "Ордабасы" стабилизировал в игру и завершил сезон на итоговом четвертом месте, завоевав путевку в еврокубки.
Ну, и не будем забывать, что за тренировочный процесс в клубе отвечают ассистенты главного тренера. По крайней мере, именно так заведено при Бахтияре Байсеитове. Но это не значит, что он только смотрит со стороны, свою лепту, конечно же, вносит. При этом ходили разговоры о том, что Байсеитов со временем оставит тренерскую деятельность и перейдет на руководящую должность в "Ордабасы". В этом случае необходимо подготовить преемника. Им как раз-таки может стать Ферапонтов. Как-никак он заслуживает доверия. Другое дело, что шымкентцы могут сделать ставку на иностранного специалиста при условии, что одним из помощников будет экс-тренер "Окжетпеса". И подобный поворот событий возможен уже в следующем году, если не раньше.
Определенно, "Ордабасы" может стать для Ферапонтова трамплином в тренерском росте. Главный козырь этого молодого специалиста в том, что давал результат, где бы ранее не трудился. Поэтому есть надежда, что его карьерный рост продолжится и рано или поздно воспользуется шансом получить независимую работу.
Добавим, что "Ордабасы" завершил минувший чемпионат на четвертом месте и получил право выступить в квалификации Лиги Европы следующего сезона. Также в тренерском штабе клуба продолжат работу Сергей Попков и тренер вратарей Юрий Новиков.