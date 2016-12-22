Ферапонтов в "Ордабасы". Как в Шымкенте проводят работу над ошибками

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 3:2
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Тобол Атырау 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Ферапонтов в "Ордабасы". Как в Шымкенте проводят работу над ошибками

В минувшем сезоне южане финишировали на четвертом месте.

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2 Комментария
Фото с сайта radiotochka.kz
Фото с сайта radiotochka.kz
Как известно, казахстанец Андрей Ферапонтов пополнил тренерский штаб "Ордабасы". Инициатором приглашения стал нынешний наставник шымкентского клуба Бахтияр Байсеитов, передает корреспондент Vesti.kz

Впрочем, выбор в пользу Ферапонтова неслучаен. Ни для кого не секрет, что он один из самых прогрессирующих молодых специалистов. В молодежной сборной Казахстана работал у Саулюса Ширмялиса, самостоятельно тренировал "Иле-Саулет" и "Окжетпес". Более того, помог кокшетаусцам пробиться в премьер-лигу, после чего стал помощником Владимира Муханова, а впоследствии и Талгата Байсуфинова в национальной сборной. И вот новый вызов. 

Несомненно, усилит тренерский штаб "Ордабасы". Ранее у Бахтияра Байсеитова были другие помощники. И, откровенно говоря, не совсем справлялись со своими обязанностями. Были сильные расхождения при выборе состава. Нередко в стартовый состав попадали не самые сильные футболисты, что сказывалось на результатах команды. И только с уходом летом таджикского специалиста Мухсина Мухамадиева, серба Небойши Топалова, латвийца Александра Кулакова "Ордабасы" стабилизировал в игру и завершил сезон на итоговом четвертом месте, завоевав путевку в еврокубки. 

Ну, и не будем забывать, что за тренировочный процесс в клубе отвечают ассистенты главного тренера. По крайней мере, именно так заведено при Бахтияре Байсеитове. Но это не значит, что он только смотрит со стороны, свою лепту, конечно же, вносит. При этом ходили разговоры о том, что Байсеитов со временем оставит тренерскую деятельность и перейдет на руководящую должность в "Ордабасы". В этом случае необходимо подготовить преемника. Им как раз-таки может стать Ферапонтов. Как-никак он заслуживает доверия. Другое дело, что шымкентцы могут сделать ставку на иностранного специалиста при условии, что одним из помощников будет экс-тренер "Окжетпеса". И подобный поворот событий возможен уже в следующем году, если не раньше.

Определенно, "Ордабасы" может стать для Ферапонтова трамплином в тренерском росте. Главный козырь этого молодого специалиста в том, что давал результат, где бы ранее не трудился. Поэтому есть надежда, что его карьерный рост продолжится и рано или поздно воспользуется шансом получить независимую работу. 

Добавим, что "Ордабасы" завершил минувший чемпионат на четвертом месте и получил право выступить в квалификации Лиги Европы следующего сезона. Также в тренерском штабе клуба продолжат работу Сергей Попков и тренер вратарей Юрий Новиков. 
Просмотров: 1988  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Dulat Omar Сегодня 09:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Это правильное решение поддерживать молодых казахстанских специалистов, чем приглашать из ближнего зарубежья. Наши ни чем не хуже. Надо еще отправлять их на учебу в знаменитые европейские академии.
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Азамат Адамбеков Сегодня 12:43
Статус: Профи
Рейтинг: 342
Вест, вы забыли про договорные матчи, когда говорите про четвертое место
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