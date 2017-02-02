Нападающий "Шахтера" Андрей Финонченко завершил карьеру футболиста

Всю карьеру он отыграл в родном клубе.
Вчера 21:06
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Фото с официального сайта "Шахтера"
Нападающий карагандинского "Шахтера" Андрей Финонченко завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Из команды Финонченко не уходит. Он станет ассистентом главного тренера Алексея Еременко.
34-летний Финонченко всю карьеру провел в родном клубе. Впервые он сыграл за "Шахтер" в 2001 году. За 434 матча за "горняков" Финонченко забил 126 голов. Вместе с "Шахтером" он дважды выигрывал чемпионат Казахстана (2011 и 2012), Кубок и Суперкубок страны (2013).
В 2003 году Финонченко стал лучшим бомбардиром чемпионата, а в 2013 году - лучшим отечественным игроком КПЛ. Кроме того, он дважды становился с "Шахтером" бронзовым призером, играл в Лиге чемпионов и в группе Лиги Европы.
В сборной Казахстана Финонченко провел 20 матчей, в которых забил пять голов. Он периодически вызывался в национальную команду 11 лет - с 2003 по 2014 год.
"Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то, что пригласили в тренерский штаб команды. Я с удовольствием согласился на это предложение. Тренерскую лицензию категории "А" я получил еще два года назад в Алматы. 4 февраля стартует второй учебно-тренировочный сбор, там буду учиться у Алексея Борисовича, ведь для меня это все в новинку.
Уже надо отвыкнуть от роли футболиста и переключиться на работу в качестве тренера. По первому сбору могу сказать, что у нас собирается отличная команда. Провели хорошие товарищеские матчи с сильными соперниками. В принципе, есть над чем работать. Еще есть месяц до начала чемпионата, поэтому слабые стороны будем подтягивать, а сильные развивать дальше", - сказал Финонченко.
Из команды Финонченко не уходит. Он станет ассистентом главного тренера Алексея Еременко.
34-летний Финонченко всю карьеру провел в родном клубе. Впервые он сыграл за "Шахтер" в 2001 году. За 434 матча за "горняков" Финонченко забил 126 голов. Вместе с "Шахтером" он дважды выигрывал чемпионат Казахстана (2011 и 2012), Кубок и Суперкубок страны (2013).
В 2003 году Финонченко стал лучшим бомбардиром чемпионата, а в 2013 году - лучшим отечественным игроком КПЛ. Кроме того, он дважды становился с "Шахтером" бронзовым призером, играл в Лиге чемпионов и в группе Лиги Европы.
В сборной Казахстана Финонченко провел 20 матчей, в которых забил пять голов. Он периодически вызывался в национальную команду 11 лет - с 2003 по 2014 год.
"Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то, что пригласили в тренерский штаб команды. Я с удовольствием согласился на это предложение. Тренерскую лицензию категории "А" я получил еще два года назад в Алматы. 4 февраля стартует второй учебно-тренировочный сбор, там буду учиться у Алексея Борисовича, ведь для меня это все в новинку.
Уже надо отвыкнуть от роли футболиста и переключиться на работу в качестве тренера. По первому сбору могу сказать, что у нас собирается отличная команда. Провели хорошие товарищеские матчи с сильными соперниками. В принципе, есть над чем работать. Еще есть месяц до начала чемпионата, поэтому слабые стороны будем подтягивать, а сильные развивать дальше", - сказал Финонченко.