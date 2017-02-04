Воспитанник "Барселоны" прибыл на просмотр в "Иртыш"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Гамбург Байер 1:0
Бавария Шальке-04 1:1
Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Арсенал 3:1
Халл Сити Ливерпуль 2:0
Тоттенхэм Миддлсбро 1:0
Манчестер Сити Суонси Сити 2:1
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 0:3
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Эспаньол 0:1
Барселона Атлетик 3:0
Атлетико М Леганес 2:0
Валенсия Эйбар 0:4
Севилья Вильярреал 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Болонья Наполи 1:7
Милан Сампдория 0:1
Пескара Лацио 2:6
Ювентус Интер 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Кызыл-Жар СК 2:1
Ордабасы Славия Сф 2:1
Ордабасы Карпаты 0:2
Кайрат А Каспий 2:2
Кайсар Пелистер 2:2
Тобол Нефтохимик 1:1
Алтай Луч-Энергия 0:1
Кайрат Локомотив Пл 4:2
Окжетпес Шкендия 1:2
Иртыш Трепча 89 2:3
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Мн 5:1
Салават Юлаев ЦСКА 1:5
Металлург Мг СКА 5:4 Б
Спартак ХК Сочи 1:3
Металлург Нк Куньлунь Ред Стар 2:4
Авангард Адмирал 1:3
Нефтехимик Лада 3:2
Барыс Динамо Р 1:0
Югра Динамо Мн 2:3 Б
Медвешчак Витязь 3:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Сокол 3:2
Сарыарка Ермак 3:0
Торпедо УК Ермак 6:2
Сарыарка Сокол 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 6:3
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 4:2
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 14:0
Чехия (студенческая) Казахстан (студенческая) 0:8
Япония (студенческая) Казахстан (студенческая) 4:0
Россия (студенческая) Япония (студенческая) 9:2
Канада (студенческая) США (студенческая) 8:1
Канада (студенческая) Латвия (студенческая) 5:2
Россия (студенческая) Китай (студенческая) 10:1
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 2:9
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 4:3 Б
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 4:0
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Кулагер Арлан 1:5
Арлан Кулагер 2:1
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Узбек Тайгерс 3:2
Patriot Boxing Team Астана Арланс 2:3
Сагалуев Жусупов 2:1
Хотенов Сулейменов 0:3
Абдурахманов Мижитов 2:1
Раджабов Аманкул 1:2
Квасников Пинчук 0:3
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Дубая" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Dubai Marine Club - City Walk. 124 км. 14:35
Групповая гонка. Общий зачет итоговое положение 21:00
Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017
произвольный танец. Финалы (микст) 14:00
произвольная программа. Финалы 17:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
1000 м. Финалы (женщины) 11:00
10000 м. Финалы 13:00
Командная гонка. Финалы (женщины) 11:00
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Гигантский слалом. Финалы 13:00
Параллельный слалом. Финалы (микст) 10:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Финалы (микст) 13:00
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 11:30
Скиатлон, 10 + 10 км. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 13:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Прыжки с трамплина. Зимняя Универсиада 2017
18:00
16:30
19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Кинеф - 2 Айша-Биби 8:13
Айша-Биби Спартак-Волгоград 3:8
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Синтез Астана 9:4
Синтез Астана 16:10
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:0
Грация-KZ Дворец школьников 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 3:0
Актобе Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:0
Тараз-2 Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Жайык 1:3
Павлодар-2 КазНАУ-Алматы (фарм) 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) ТНК «Казхром-2» 3:1
Атырау-2 Актобе 0:3
Алтай-2 Тараз-2 3:2
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:1
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Жетысу-Жастар 2:3
Мангыстау Атырау-2 3:1
Актобе Динамо-Костанай 3:0
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Швейцария (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:3
Россия (студенческая) Казахстан (студенческая) 8:1
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 5:13
Казахстан (студенческая) США (студенческая) 4:10
Швейцария (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:4
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Казахстан США 10:4
Швеция Норвегия 17:2
Россия Финляндия 6:4
Норвегия Финляндия 1:11
Швеция Россия 4:3
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Путинцева Кузнецова 2:1
Путинцева Цибулкова 2:1
Младенович Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кемпер (Франция) -2017"
Бехар, Голубев Елгин, Зеленай 1:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 72:78
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Лыжное двоеборье. Зимняя Универсиада 2017
10:00
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Интер 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Младость Добой 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 1:0
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 17:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 16:30
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 20:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 02:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 0:0
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 0:0
>>>
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 1:0
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Торпедо НН 22:30
Динамо Мн Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Бейбарыс 18:30
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Алматы Бейбарыс
Иртыш Астана
Темиртау Арлан
Алтай-Торпедо Горняк
Кулагер Номад
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
США (студенческая) Китай (студенческая) 16:30
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 20:00
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 16:00
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 19:30
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Казахстан Беларусь 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана
Барсы Атырау Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Лас-Пальмас 01:45
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Атлетико М Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 01:45
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кальяри Ювентус 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Нефтехимик
Кайрат Младость Добой 20:00
Ордабасы Подбрезова
Атырау Оренбург
Тобол Силекс
Актобе (U-21) Астана (U-21)
Кайрат Сплит РНК
Тобол (U-21) Днепр Дн
Иртыш Вардар
Астана Александрия
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Актобе (U-21) Жетысу
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Атырау Чихура
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 06:00
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 02:00
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 0:0
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 0:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 09:00
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 14:00
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
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Воспитанник "Барселоны" прибыл на просмотр в "Иртыш"

Он уже сыграл в товарищеском матче.

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2 Комментария
Сито Риера. Фото с официального сайта "Актобе"
Сито Риера. Фото с официального сайта "Актобе"
Бывший полузащитник "Кайрата" Сито Риера прибыл на просмотр в "Иртыш", передает корреспондент Vesti.kz.

30-летний испанец является воспитанником знаменитой академии "Барселоны" и успел зарекомендовать себя в Казахстане по выступлениям за "Кайрат". Он перебрался в алматинский клуб в середине сезона-2014, а покинул команду в начале прошлого чемпионата. За это время он сыграл в КПЛ 41 матч и забил 4 мяча. Последним местом работы брата экс-игрока "Ливерпуля" Альберто Риеры был клуб высшей лиги Польши "Шленск".

В профессиональной карьере Риеры также были вторые команды "Барселоны" и "Эспаньола", греческие "Пантракикос" и "Панионис", а также украинский "Черноморец" из Одессы. 

Вчера, 5 февраля, Риера принял участие в контрольном поединке "Иртыша" против клуба из Косово "Трепча-89" и вполне возможно, что подпишет контракт с павлодарцами в самое ближайшее время.

На поле Риера может закрыть несколько позиций в атакующей группе, но именно он призван заменить в составе перешедшего в "Астану" лучшего снайпера команды прошлого сезона Романа Муртазаева.

Ранее сообщалось, что на просмотре в "Иртыше" также находится французский защитник Венсан Ди Стефано.


Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов". 
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