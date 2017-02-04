Воспитанник "Барселоны" прибыл на просмотр в "Иртыш"

Он уже сыграл в товарищеском матче.
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Сито Риера. Фото с официального сайта "Актобе"
Бывший полузащитник "Кайрата" Сито Риера прибыл на просмотр в "Иртыш", передает корреспондент Vesti.kz.
30-летний испанец является воспитанником знаменитой академии "Барселоны" и успел зарекомендовать себя в Казахстане по выступлениям за "Кайрат". Он перебрался в алматинский клуб в середине сезона-2014, а покинул команду в начале прошлого чемпионата. За это время он сыграл в КПЛ 41 матч и забил 4 мяча. Последним местом работы брата экс-игрока "Ливерпуля" Альберто Риеры был клуб высшей лиги Польши "Шленск".
В профессиональной карьере Риеры также были вторые команды "Барселоны" и "Эспаньола", греческие "Пантракикос" и "Панионис", а также украинский "Черноморец" из Одессы.
Вчера, 5 февраля, Риера принял участие в контрольном поединке "Иртыша" против клуба из Косово "Трепча-89" и вполне возможно, что подпишет контракт с павлодарцами в самое ближайшее время.
На поле Риера может закрыть несколько позиций в атакующей группе, но именно он призван заменить в составе перешедшего в "Астану" лучшего снайпера команды прошлого сезона Романа Муртазаева.
Ранее сообщалось, что на просмотре в "Иртыше" также находится французский защитник Венсан Ди Стефано.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".
30-летний испанец является воспитанником знаменитой академии "Барселоны" и успел зарекомендовать себя в Казахстане по выступлениям за "Кайрат". Он перебрался в алматинский клуб в середине сезона-2014, а покинул команду в начале прошлого чемпионата. За это время он сыграл в КПЛ 41 матч и забил 4 мяча. Последним местом работы брата экс-игрока "Ливерпуля" Альберто Риеры был клуб высшей лиги Польши "Шленск".
В профессиональной карьере Риеры также были вторые команды "Барселоны" и "Эспаньола", греческие "Пантракикос" и "Панионис", а также украинский "Черноморец" из Одессы.
Вчера, 5 февраля, Риера принял участие в контрольном поединке "Иртыша" против клуба из Косово "Трепча-89" и вполне возможно, что подпишет контракт с павлодарцами в самое ближайшее время.
На поле Риера может закрыть несколько позиций в атакующей группе, но именно он призван заменить в составе перешедшего в "Астану" лучшего снайпера команды прошлого сезона Романа Муртазаева.
Ранее сообщалось, что на просмотре в "Иртыше" также находится французский защитник Венсан Ди Стефано.
Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".