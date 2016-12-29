Спортивный директор "Валенсии" рассказал о трансфере хавбека "Астаны" Максимовича

Серб планирует покинуть казахстанский клуб.
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- Главный тренер "Валенсии" подтвердил интерес клуба к Неманье Максимовичу из "Астаны"
Неманья Максимович. Фото с сайта B92.net
Спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч подтвердил, что полузащитник "Астаны" и сборной Сербии Неманья Максимович интересен клубу.
Сегодня, 31 декабря, "летучие мыши" объявили об отставке главного тренера Чезаре Пранделли. Итальянец стал вторым уволенным за три месяца наставником команды.
Об интересе "Валенсии" к Максимовичу стало известно 20 декабря. По данным сербской газеты "Политика", агент игрока провел переговоры с испанским клубом.
"Мы беседовали с владельцами клуба в Сингапуре о Неманье Максимовиче, и тогда Пранделли дал свое согласие на трансфер. Ожидалось, что Максимович перейдет к нам в июле. Теперь же после ухода Чезаре этот трансфер пока в режиме ожидания", - цитирует Питарча Football Espana.
Контракт Максимовича с "Астаной" рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом. Ранее серб заявил, что пришло время сменить команду и покинуть чемпионат Казахстана.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", бельгийский "Стандард", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
Сегодня, 31 декабря, "летучие мыши" объявили об отставке главного тренера Чезаре Пранделли. Итальянец стал вторым уволенным за три месяца наставником команды.
Об интересе "Валенсии" к Максимовичу стало известно 20 декабря. По данным сербской газеты "Политика", агент игрока провел переговоры с испанским клубом.
"Мы беседовали с владельцами клуба в Сингапуре о Неманье Максимовиче, и тогда Пранделли дал свое согласие на трансфер. Ожидалось, что Максимович перейдет к нам в июле. Теперь же после ухода Чезаре этот трансфер пока в режиме ожидания", - цитирует Питарча Football Espana.
Контракт Максимовича с "Астаной" рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом. Ранее серб заявил, что пришло время сменить команду и покинуть чемпионат Казахстана.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", бельгийский "Стандард", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.