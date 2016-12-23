Мне нравится играть в Казахстане, но пришло время сменить клуб - Неманья Максимович

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Мне нравится играть в Казахстане, но пришло время сменить клуб - Неманья Максимович

Игроком "Астаны" интересуются "Спортинг", "Валенсия" и другие европейские клубы.

Ссылки по теме:

11 Комментариев
Неманья Максимович. Фото с сайта 24sports.com.cy
Неманья Максимович. Фото с сайта 24sports.com.cy
Полузащитник сборной Сербии и "Астаны" Неманья Максимович в интервью Alo.rs рассказал о желании сменить клуб. 

21-летний серб перешел в столичный клуб в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь

"Прошедший сезон могу назвать отличным для клуба. Мы выиграли чемпионат и Кубок, так что все довольны. В Лиге Европы наши ожидания были выше, чем получилось в итоге. Мы надеялись на выход из группы, но стартовали плохо. Жаль, что не смогли выиграть в матче с АПОЭЛом на Кипре, когда уступили на последних минутах. Но, с другой стороны, пять очков - это очень хорошее достижения для клуба из Казахстана. 

Мне нравится играть в чемпионате Казахстана, но сейчас пришло время для смены клуба", - заявил Максимович. 

Перспективным сербом интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Валенсию" и бельгийский "Стандард".

Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. 

"Я пока еще ничего не решил, - говорит Максимович. - Я постоянно общаюсь со своим агентом, который консультирует меня по поводу лучшего варианта. Я не буду говорить, где хочу играть. Но если это будет страна с теплым климатом - почему бы и нет? Самое же главное при выборе нового клуба - найти тот, в котором я буду играть постоянно и который можно назвать шагом вперед в своей карьере". 

Ранее генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой. 

Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако". 
Просмотров: 4290  Комментариев: 11
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Сабиночка Макановна Сегодня 16:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 115
Жаль
Ответить 0
 
Tamasai Сегодня 16:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 941
Выходит и наш чемпионат не так уж плох
Ответить -2
 
Kazakh Сегодня 17:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
Да сколько можно уже впустую воздух сотрясать ?! Этот его агент давно набивает ему цену. Да и сам Максимович не особо в цене у других клубов. Здесь все просто и понятно: Максимович с агентом уже давно обрабатывает руководство "Астаны", да и не только "Астаны", чтоб ему продлили контракт на более выгодных финансовых условиях. Говоря откровенно Максимович уже обесценился - от него никакого толку клубу. Практически на всех матчах боится травмироваться и практически не заметен в игре. И нечего за рубежом болтать о том, что такие результаты для Казахстана считаются " очень хорошим достижением для клуба из Казахстана". Пригрелся в теплом местечке с нехилой зарплатой, так еще и цену себе поднимает.
Ответить -2
 
Kazakh Сегодня 17:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
Да и судя по всему, руководство клуба не прочь продать его, просто хотят повыгоднее. А так, за него особо не держатся.
Ответить -2
 
loko Сегодня 18:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 651
Продать выгодно за 6 месяцев до конца контракта не возможно. Здесь присутствует вариант и бесплатного перехода. А так 100 000 баксов будет считься очень даже неплохой сделкой.
Ответить 0
 
Кайсар Казыгулулы Сегодня 18:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 182
Қалай болғанда да сәттілік!
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 18:54
Статус: Профи
Рейтинг: 353
Как не откроешь ленту то сраза на глаза падает новость, типа интерес к Максимовичу проявляют уже все мировые гранды. Переходи уже а то ленту засоряют из за тебя
Ответить 0
 
Директор Директор Сегодня 19:08
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Опять... Кому он нужен вообще? Таких как он у нас минимум 20!!!! Он никому не нужен кроме нас. Уровень у него третьи дивизион чемпионата Португалии и Испании. Бельгийский "Стандард" ему более менее подходит. Достал уже его агент, врут каждый день...Хорошо что агент его не написал что "Барселона" и "Реал" или "Бавария" хотят купить Макса)))))))....
Ответить -1
 
Viprin Viprin Сегодня 19:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1050
Надо продавать его, а то летом 2017 кончается контракт.
Ответить 0
 
Miras Erlanuly Сегодня 19:42
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 255
Жалко! Все уже уходят! Хоть Шомко осталься бы!
Ответить 0
 
Tref Krokus Сегодня 20:06
Статус: Юниор
Рейтинг: 82
Это тот игрок, которому хочется пожелать только удачи! Он принес очень много пользу клубу, да и клуб ему тоже!
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть