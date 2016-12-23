Мне нравится играть в Казахстане, но пришло время сменить клуб - Неманья Максимович

Игроком "Астаны" интересуются "Спортинг", "Валенсия" и другие европейские клубы.
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Неманья Максимович. Фото с сайта 24sports.com.cy
Полузащитник сборной Сербии и "Астаны" Неманья Максимович в интервью Alo.rs рассказал о желании сменить клуб.
21-летний серб перешел в столичный клуб в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
"Прошедший сезон могу назвать отличным для клуба. Мы выиграли чемпионат и Кубок, так что все довольны. В Лиге Европы наши ожидания были выше, чем получилось в итоге. Мы надеялись на выход из группы, но стартовали плохо. Жаль, что не смогли выиграть в матче с АПОЭЛом на Кипре, когда уступили на последних минутах. Но, с другой стороны, пять очков - это очень хорошее достижения для клуба из Казахстана.
Мне нравится играть в чемпионате Казахстана, но сейчас пришло время для смены клуба", - заявил Максимович.
Перспективным сербом интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Валенсию" и бельгийский "Стандард".
Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом.
"Я пока еще ничего не решил, - говорит Максимович. - Я постоянно общаюсь со своим агентом, который консультирует меня по поводу лучшего варианта. Я не буду говорить, где хочу играть. Но если это будет страна с теплым климатом - почему бы и нет? Самое же главное при выборе нового клуба - найти тот, в котором я буду играть постоянно и который можно назвать шагом вперед в своей карьере".
Ранее генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
21-летний серб перешел в столичный клуб в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
"Прошедший сезон могу назвать отличным для клуба. Мы выиграли чемпионат и Кубок, так что все довольны. В Лиге Европы наши ожидания были выше, чем получилось в итоге. Мы надеялись на выход из группы, но стартовали плохо. Жаль, что не смогли выиграть в матче с АПОЭЛом на Кипре, когда уступили на последних минутах. Но, с другой стороны, пять очков - это очень хорошее достижения для клуба из Казахстана.
Мне нравится играть в чемпионате Казахстана, но сейчас пришло время для смены клуба", - заявил Максимович.
Перспективным сербом интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Валенсию" и бельгийский "Стандард".
Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом.
"Я пока еще ничего не решил, - говорит Максимович. - Я постоянно общаюсь со своим агентом, который консультирует меня по поводу лучшего варианта. Я не буду говорить, где хочу играть. Но если это будет страна с теплым климатом - почему бы и нет? Самое же главное при выборе нового клуба - найти тот, в котором я буду играть постоянно и который можно назвать шагом вперед в своей карьере".
Ранее генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".