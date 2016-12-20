Саян Хамитжанов оценил вероятность ухода Максимовича из "Астаны" этой зимой

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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
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Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
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Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
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Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:6
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
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Саян Хамитжанов оценил вероятность ухода Максимовича из "Астаны" этой зимой

Ранее СМИ сватали молодого футболиста в ведущие клубы Англии, Франции и Италии.

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6 Комментариев
Неманья Максимович (справа). Фото с сайта UEFA.com
Неманья Максимович (справа). Фото с сайта UEFA.com
Генеральный менеджер ФК "Астана" Саян Хамитжанов рассказал в интервью Nur.kz о том, как обстоит ситуация вокруг полузащитника команды Неманьи Максимовича, к которому проявляют интерес многие зарубежные клубы.

- Какова вероятность того, что полузащитник "Астаны" Неманья Максимович покинет команду этой зимой? Выходили ли на "Астану" представители зарубежных команд по поводу реальных предложений о трансфере сербского игрока?

- Да, предложения были и есть сейчас. Регулярно на нас выходят с интересом по Максимовичу, но раз пока Неманья в команде, значит, предложения, которое бы устроило и нас, и самого игрока еще не было. Мы довольны этим футболистом – Неманья "твердый" игрок основного состава "Астаны", да и сам Максимович заявлял в СМИ, что ему нравится в "Астане", он чувствует, что прогрессирует, год за годом регулярно играет в групповых стадиях еврокубков.

На сегодняшний день Максимович – игрок "Астаны", с января должен приступить к занятиям на первом учебно-тренировочном сборе клуба, но футбол непредсказуем, в том числе и в вопросах трансферов, поэтому невозможно на 100 процентов сказать, начнет ли Неманья сезон в составе нашего клуба.

21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.

Информация о возможном трансфере Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались английский "Манчестер Юнайтед", лиссабонский "Спортинг", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".

Одним из последних "покупателей" был лондонский "Вест Хэм". Сообщалось, что английский клуб предложит "Астане" за Максимовича около двух миллионов долларов, а сам трансфер состоится в январе.
Просмотров: 2681  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Жанибек Сариев 19 декабря 23:19
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 216
Жаль
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ARYSTAN 20 декабря 00:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
В футбольной "Астане" рассказали о переименовании команды в "Нур-Астана" ))))))
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Buhar Zhyrau 20 декабря 04:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
ARYSTAN,а Фк-Кайрат Нур-куда
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Viprin Viprin 20 декабря 06:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Надо продлевать контракт с Максимовичем. Если не ошибаюсь у него контракт с Астаной до июня 2017 года.
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Zhum 20 декабря 09:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 959
Да, похоже серьезных то предложений и не было.Жалко подавал такие надежды,а в астане подрастеряется.
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loko 20 декабря 10:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 649
Zhum, как не пытались распиарить, не вышло. Дальше пустых разговоров дело и не дошло до продажи. Уже бы давно ушел. Надежны канули в лету.
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