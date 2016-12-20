Саян Хамитжанов оценил вероятность ухода Максимовича из "Астаны" этой зимой

Ранее СМИ сватали молодого футболиста в ведущие клубы Англии, Франции и Италии.
19 декабря 22:00
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Неманья Максимович (справа). Фото с сайта UEFA.com
Генеральный менеджер ФК "Астана" Саян Хамитжанов рассказал в интервью Nur.kz о том, как обстоит ситуация вокруг полузащитника команды Неманьи Максимовича, к которому проявляют интерес многие зарубежные клубы.
- Какова вероятность того, что полузащитник "Астаны" Неманья Максимович покинет команду этой зимой? Выходили ли на "Астану" представители зарубежных команд по поводу реальных предложений о трансфере сербского игрока?
- Да, предложения были и есть сейчас. Регулярно на нас выходят с интересом по Максимовичу, но раз пока Неманья в команде, значит, предложения, которое бы устроило и нас, и самого игрока еще не было. Мы довольны этим футболистом – Неманья "твердый" игрок основного состава "Астаны", да и сам Максимович заявлял в СМИ, что ему нравится в "Астане", он чувствует, что прогрессирует, год за годом регулярно играет в групповых стадиях еврокубков.
На сегодняшний день Максимович – игрок "Астаны", с января должен приступить к занятиям на первом учебно-тренировочном сборе клуба, но футбол непредсказуем, в том числе и в вопросах трансферов, поэтому невозможно на 100 процентов сказать, начнет ли Неманья сезон в составе нашего клуба.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
Информация о возможном трансфере Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались английский "Манчестер Юнайтед", лиссабонский "Спортинг", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Одним из последних "покупателей" был лондонский "Вест Хэм". Сообщалось, что английский клуб предложит "Астане" за Максимовича около двух миллионов долларов, а сам трансфер состоится в январе.
- Какова вероятность того, что полузащитник "Астаны" Неманья Максимович покинет команду этой зимой? Выходили ли на "Астану" представители зарубежных команд по поводу реальных предложений о трансфере сербского игрока?
- Да, предложения были и есть сейчас. Регулярно на нас выходят с интересом по Максимовичу, но раз пока Неманья в команде, значит, предложения, которое бы устроило и нас, и самого игрока еще не было. Мы довольны этим футболистом – Неманья "твердый" игрок основного состава "Астаны", да и сам Максимович заявлял в СМИ, что ему нравится в "Астане", он чувствует, что прогрессирует, год за годом регулярно играет в групповых стадиях еврокубков.
На сегодняшний день Максимович – игрок "Астаны", с января должен приступить к занятиям на первом учебно-тренировочном сборе клуба, но футбол непредсказуем, в том числе и в вопросах трансферов, поэтому невозможно на 100 процентов сказать, начнет ли Неманья сезон в составе нашего клуба.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
Информация о возможном трансфере Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались английский "Манчестер Юнайтед", лиссабонский "Спортинг", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Одним из последних "покупателей" был лондонский "Вест Хэм". Сообщалось, что английский клуб предложит "Астане" за Максимовича около двух миллионов долларов, а сам трансфер состоится в январе.