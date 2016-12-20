Агент Неманьи Максимовича прибыл в Лиссабон на переговоры со "Спортингом"

Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.
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Неманья Максимович. Фото с сайта 24sports.com.cy
Полузащитник "Астаны" и сборной Сербии Неманья Максимович близок к переходу в лиссабонский "Спортинг".
Как сообщает A Bola, вчера, 21 декабря, агент игрока Владимир Югович прибыл в столицу Португалии. В аэропорту его встречали представители клуба, который интересуется Максимовичем с ноября.
В "Спортинге" хотят закрыть сделку в ближайшее время и подписать Максимовича зимой. Другими претендентами на серба являются бельгийский "Стандарт" и испанская "Валенсия". Льежский клуб готов заплатить за Максимовича два миллиона евро, а тренер "летучих мышей" Чезаре Пранделли подтвердил интерес к игроку.
Контракт Максимовича с "Астаной" истекает в июне 2017 года. По правилам ФИФА, уже в январе он может подписать предварительный контракт с любым клубом.
За "Астану" 21-летний серб выступает с февраля 2015 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
В 2015 году Максимович в составе молодежной сборной Сербии выиграл чемпионат мира U-21, а в этом году - дебютировал в национальной команде, за которую провел уже три товарищеских игры.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
Как сообщает A Bola, вчера, 21 декабря, агент игрока Владимир Югович прибыл в столицу Португалии. В аэропорту его встречали представители клуба, который интересуется Максимовичем с ноября.
В "Спортинге" хотят закрыть сделку в ближайшее время и подписать Максимовича зимой. Другими претендентами на серба являются бельгийский "Стандарт" и испанская "Валенсия". Льежский клуб готов заплатить за Максимовича два миллиона евро, а тренер "летучих мышей" Чезаре Пранделли подтвердил интерес к игроку.
Контракт Максимовича с "Астаной" истекает в июне 2017 года. По правилам ФИФА, уже в январе он может подписать предварительный контракт с любым клубом.
За "Астану" 21-летний серб выступает с февраля 2015 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
В 2015 году Максимович в составе молодежной сборной Сербии выиграл чемпионат мира U-21, а в этом году - дебютировал в национальной команде, за которую провел уже три товарищеских игры.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.