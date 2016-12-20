Главный тренер "Валенсии" подтвердил интерес клуба к Неманье Максимовичу из "Астаны"

Контракт серба заканчивается в июне 2017 года.
20 декабря 22:05
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Неманья Максимович. Фото пресс-службы "Астаны"
Главный тренер "Валенсии" Чезаре Пранделли подтвердил интерес клуба к полузащитнику "Астаны" Неманье Максимовичу.
Ранее сербская газета "Политика" сообщила, что агент игрока Владимир Югович провел переговоры с испанским клубом.
"Я знаю Максимовича, но не знаю, будет ли осуществлен его трансфер или нет. Мы следим за многими игроками, и он является одним из них", - цитирует Пранделли ElDesMarque.com.
После 16 туров чемпионата Испании "Валенсия" с 12 очками занимает 17-е место из 20 команд, находясь на строчку выше зоны вылета.
Контракт Максимовича с "Астаной" рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
Ранее сербская газета "Политика" сообщила, что агент игрока Владимир Югович провел переговоры с испанским клубом.
"Я знаю Максимовича, но не знаю, будет ли осуществлен его трансфер или нет. Мы следим за многими игроками, и он является одним из них", - цитирует Пранделли ElDesMarque.com.
После 16 туров чемпионата Испании "Валенсия" с 12 очками занимает 17-е место из 20 команд, находясь на строчку выше зоны вылета.
Контракт Максимовича с "Астаной" рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.