Агент хавбека "Астаны" Неманьи Максимовича провел переговоры с "Валенсией"

Этой зимой серб может подписать предварительный контракт с любым клубом.
20 декабря 18:28
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Неманья Максимович (в желтом). Фото Турара Казангапова©
Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может перейти в испанскую "Валенсию". Об этом сообщает сербская газета "Политика".
По данным издания, агент игрока Владимир Югович провел переговоры с "Валенсией", но чем они завершились - не уточняется. После 16 туров чемпионата Испании потенциальный клуб Максимовича с 12 очками занимает 17-е место из 20 команд, находясь на строчку выше зоны вылета.
Контракт Максимовича с "Астаной" рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
По данным издания, агент игрока Владимир Югович провел переговоры с "Валенсией", но чем они завершились - не уточняется. После 16 туров чемпионата Испании потенциальный клуб Максимовича с 12 очками занимает 17-е место из 20 команд, находясь на строчку выше зоны вылета.
Контракт Максимовича с "Астаной" рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом.
21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.