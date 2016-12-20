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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Агент хавбека "Астаны" Неманьи Максимовича провел переговоры с "Валенсией"

Этой зимой серб может подписать предварительный контракт с любым клубом.

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5 Комментариев
Неманья Максимович (в желтом). Фото Турара Казангапова©
Неманья Максимович (в желтом). Фото Турара Казангапова©
Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может перейти в испанскую "Валенсию". Об этом сообщает сербская газета "Политика". 

По данным издания, агент игрока Владимир Югович провел переговоры с "Валенсией", но чем они завершились - не уточняется.  После 16 туров чемпионата Испании потенциальный клуб Максимовича с 12 очками занимает 17-е место из 20 команд, находясь на строчку выше зоны вылета. 

Контракт Максимовича с "Астаной" рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом. 

21-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом - дебютировал в составе национальной команды. 

В КПЛ на счету Максимовича  54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь

Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский "Спортинг", испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако". 

Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой. 
Просмотров: 1759  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
KAIRAT 20 декабря 19:01
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
отпустить надо пока ,контракт не закончился, а потом он даже может бесплатно уйти, свободным агентом
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Аягоз Хасенова 20 декабря 20:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
KAIRAT ,он уже сейчас имеет право заключить контракт и летом уйти свободным агентом, в этом случае клуб его не сможет продасть
Ответить 0
 
Allen Tontin 20 декабря 21:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Зачем ему уходить? И ли астане он уже не нужен?странно.,лучше в кайрате пусть играет
Ответить -4
 
Miras Erlanuly 20 декабря 21:12
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
Allen Tontin , Он Астане нужен, но Максимович хочет уйти в Европу! Зачем ему играть в Қайрат?
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Кайсар Казыгулулы 20 декабря 23:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Қазір кетсе дұрыс қой Астана үшін.
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