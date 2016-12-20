Бывший клуб Георгия Жукова включился в борьбу за Неманью Максимовича

В "Астане" не исключили, что футболист может покинуть команду уже зимой.
Сегодня 07:45
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Главный тренер "Валенсии" подтвердил интерес клуба к Неманье Максимовичу из "Астаны"
- Агент хавбека "Астаны" Неманьи Максимовича провел переговоры с "Валенсией"
- Саян Хамитжанов оценил вероятность ухода Максимовича из "Астаны" этой зимой
- "Севилья", "Монако" и лиссабонский "Спортинг" интересуются игроком "Астаны"
Фото с сайта ReteSport
Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович попал в сферу интересов бельгийского "Стандарда". Об этом сообщает VoetbalBelgie.be.
По информации издания, в услугах 21-летнего серба заинтересован главный тренер "Стандарда" сербский специалист Александар Янкович. Бельгийский клуб намерен купить Максимовича уже в январе. Сумма возможного трансфера оценивается в два миллиона евро.
Однако на футболиста "Астаны" претендует также ряд других ведущих клубов Англии, Италии, Франции, Португалии и других стран. По последним данным, агент Максимовича провел переговоры с испанской "Валенсией".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
Напомним, в июне 2013 года в льежский "Стандард" перешел Георгий Жуков, но в команде надолго не задержался и уже в январе 2014 года был отдан в аренду "Астане". В январе 2016 года его арендовала голландская "Рода". Летом 2016 года Жуков подписал контракт с клубом российской премьер-лиги "Урал", но в декабре он вернулся в Казахстан и подписал контракт с "Кайратом" сроком на три года.
По информации издания, в услугах 21-летнего серба заинтересован главный тренер "Стандарда" сербский специалист Александар Янкович. Бельгийский клуб намерен купить Максимовича уже в январе. Сумма возможного трансфера оценивается в два миллиона евро.
Однако на футболиста "Астаны" претендует также ряд других ведущих клубов Англии, Италии, Франции, Португалии и других стран. По последним данным, агент Максимовича провел переговоры с испанской "Валенсией".
Генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
Напомним, в июне 2013 года в льежский "Стандард" перешел Георгий Жуков, но в команде надолго не задержался и уже в январе 2014 года был отдан в аренду "Астане". В январе 2016 года его арендовала голландская "Рода". Летом 2016 года Жуков подписал контракт с клубом российской премьер-лиги "Урал", но в декабре он вернулся в Казахстан и подписал контракт с "Кайратом" сроком на три года.