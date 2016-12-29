"Валенсия" уволила второго тренера за три месяца

В эту команду может перейти хавбек "Астаны" Неманья Максимович.
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Чезаре Пранделли. Фото с сайта marca.com
Итальянский специалист Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера "Валенсии", сообщает официальный сайт испанского клуба.
59-летний Пранделли возглавил команду в начале октября, когда подписал контракт на четыре года. Под его руководством команда одержала всего одну победу в чемпионате и занимает 17-е место в таблице.
Исполняющим обязанности главного тренера во второй раз за сезон назначен Воро. Ранее он подменял уволенного 20 сентября Пако Астерана.
Отметим, что в "Валенсию" может перейти хавбек "Астаны" Неманья Максимович. Ранее Пранделли заявлял, что клубу интересен этот игрок, но он не собирается приобретать его прямо сейчас. Сам серб сообщил, что хочет сменить команду этой зимой.
59-летний Пранделли возглавил команду в начале октября, когда подписал контракт на четыре года. Под его руководством команда одержала всего одну победу в чемпионате и занимает 17-е место в таблице.
Исполняющим обязанности главного тренера во второй раз за сезон назначен Воро. Ранее он подменял уволенного 20 сентября Пако Астерана.
Отметим, что в "Валенсию" может перейти хавбек "Астаны" Неманья Максимович. Ранее Пранделли заявлял, что клубу интересен этот игрок, но он не собирается приобретать его прямо сейчас. Сам серб сообщил, что хочет сменить команду этой зимой.