Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может перейти в "Бенфику"

В лиссабонском клубе выступают его два партнера по молодежной сборной Сербии.
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Неманья Максимович в матче с "Бенфикой". Фото zimbio.com
Полузащитник "Астаны" и сборной Сербии Неманья Максимович может перейти в "Бенфику". Об этом сообщает португальское издание O Jogo.
В борьбе за игрока "орлам" придется поспорить с конкурентом в борьбе за чемпионство - лиссабонским "Спортингом". Издание отмечает, что "Бенфика" активно следит за перспективными сербами и ранее купила двух партнеров по молодежной сборной - нападающих Ивана Шапоньича и Луку Йовича.
Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. 25 декабря серб заявил, что хочет сменить команду этой зимой.
Перспективным Максимовичем интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Валенсию" и бельгийский "Стандард".
До этого сообщалось, что Максимовичем интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Ранее генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
21-летний Максимович перешел в "Астаану" в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году полузащитник дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с "молодежкой" он выигрывал чемпионат мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
В борьбе за игрока "орлам" придется поспорить с конкурентом в борьбе за чемпионство - лиссабонским "Спортингом". Издание отмечает, что "Бенфика" активно следит за перспективными сербами и ранее купила двух партнеров по молодежной сборной - нападающих Ивана Шапоньича и Луку Йовича.
Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. 25 декабря серб заявил, что хочет сменить команду этой зимой.
Перспективным Максимовичем интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Валенсию" и бельгийский "Стандард".
До этого сообщалось, что Максимовичем интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако".
Ранее генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.
21-летний Максимович перешел в "Астаану" в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году полузащитник дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с "молодежкой" он выигрывал чемпионат мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.