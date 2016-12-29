Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может перейти в "Бенфику"

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Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
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Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
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Тоттенхэм Челси 02:00
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Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
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Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
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Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович может перейти в "Бенфику"

В лиссабонском клубе выступают его два партнера по молодежной сборной Сербии.

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Неманья Максимович в матче с "Бенфикой". Фото zimbio.com
Неманья Максимович в матче с "Бенфикой". Фото zimbio.com
Полузащитник "Астаны" и сборной Сербии Неманья Максимович может перейти в "Бенфику". Об этом сообщает португальское издание O Jogo

В борьбе за игрока "орлам" придется поспорить с конкурентом в борьбе за чемпионство - лиссабонским "Спортингом". Издание отмечает, что "Бенфика" активно следит за перспективными сербами и ранее купила двух партнеров по молодежной сборной - нападающих Ивана Шапоньича и Луку Йовича. 

Контракт Максимовича с "Астаной" завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. 25 декабря серб заявил, что хочет сменить команду этой зимой. 

Перспективным Максимовичем интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Валенсию" и бельгийский "Стандард".

До этого сообщалось, что Максимовичем интересовались испанская "Севилья", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмм", итальянские "Милан", "Рома", "Торино", "Интер" и "Дженоа", загребское "Динамо", московский "Спартак", швейцарский "Базель", немецкие "Нюрнберг", "Айнтрахт" и "Гамбург", французские "Олимпик Марсель", "Лион", "Нант" и "Монако". 

Ранее генеральный менеджер "Астаны" Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой. 

21-летний Максимович перешел в "Астаану" в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году полузащитник дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с "молодежкой" он выигрывал чемпионат мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь
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Комментарии

 
 
Аян Касым Сегодня 20:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Не надо бесплатно продайте за хотя 5 миллион евро
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Aqmetov Kidirgali Сегодня 20:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Аян Касым не переживай.хоть платно хоть бесплатно.нам о этого пользы нет .все равно эти деньги народу не пайдет
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