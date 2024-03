Вскрылась неприятная правда о Шавкате Рахмонове

ММА-аккаунт в социальной сети Х AWUREDO назвал истинную причину того, почему казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов не сможет вернуться в октагон до лета, передают Vesti.kz.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер Рахмонова, заявил, что "самое раннее, когда мы его, скорее всего, увидим - это в августе".

These people must not know that Ramadan is only a month. The real reason Shavkat aint fighting till August is obviously his injury. What people dont realize is that he could have pulled out of the Wonderboy fight and focused on injury recovery but he didn't and showed up for the… https://t.co/dLytVlo7HL pic.twitter.com/lGVQJ7veEV