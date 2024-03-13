Вскрылась неприятная правда о Шавкате Рахмонове

ММА-аккаунт в социальной сети Х AWUREDO назвал истинную причину того, почему казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов не сможет вернуться в октагон до лета, передают Vesti.kz.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер Рахмонова, заявил, что "самое раннее, когда мы его, скорее всего, увидим - это в августе".

"Эти люди, должно быть, не знают, что Рамадан длится всего месяц. Настоящей причиной того, что Шавкат не будет драться до августа, является его травма. Люди не понимают, что он мог бы отказаться от боя с Вандербоем (Стивеном Томпсоном) и сосредоточиться на восстановлении после травмы, но он этого не сделал и предстал перед фанатами и своей страной. Он травмирован с ноября и, очевидно, усугубил свою травму боем и тренировочным лагерем", - пишет источник.

These people must not know that Ramadan is only a month. The real reason Shavkat aint fighting till August is obviously his injury. What people dont realize is that he could have pulled out of the Wonderboy fight and focused on injury recovery but he didn't and showed up for the… https://t.co/dLytVlo7HL pic.twitter.com/lGVQJ7veEV — AWUREDO (@AOUREDOO) March 12, 2024

Поединок Рахмонова и Стивена Томпсона состоялся 16 декабря 2023 года на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США). Казахстанец финишировал американца во втором раунде.

Шавкат уже принял вызов на бой от другого файтера, подробности - тут.