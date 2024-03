Соперник Рахмонова получил страшную травму. Бой откладывается?

Австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена (17-2) сломал руку во время боя с бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7), передают Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках турнира UFC 299 в Майами (Флорида, США) и завершился досрочной победой австралийца.

В Сети появилось фото сломанной руки Маддалены, что не помешало ему отпраздновать успех на данном ивенте.

X-ray of Jack Della Maddalena's broken arm...



Yeesh... It totally reframes his fight versus Gilbert Burns.



So we are going to have to wait a while to see JDM vs Shavkat.#UFC #UFC299 #MMATwitter pic.twitter.com/wZkCl8Vz2o